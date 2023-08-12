Харчуванням школярів Одеси без аукціону займатиметься улюбленець мерії: хто виграв тендер
В Одесі без аукціону обрали підрядника, який займатиметься харчуванням школярів Київського району. Ним став відомий у місті "улюбленець" мерії.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, КУ "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району Одеси" провело тендер у форматі відкритих торгів з особливостями 9 серпня.
Хто став підрядником
Єдиним учасником тендеру стало відоме в Одесі приватне підприємство "Раціон Груп". Виконати вимоги тендеру компанія повинна до 31 грудня 2023 року.
Що мають зробити
- Послуги гарячого харчування (сніданок) учнів 1-11 класів, які навчаються в I зміну, закладів загальної середньої освіти, навчально-виховних комплексів, початкових шкіл для: дітей-сиріт; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей із сімей, які отримують допомогу; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України; дітей учасників бойових дій — 1 тисяча людей.
- Послуги гарячого харчування (обід) пільгового контингенту 1-11 класів, які навчаються в II зміну, закладів загальної середньої освіти, навчально-виховних комплексів для: дітей-сиріт; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей із сімей, які отримують допомогу; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України; дітей учасників бойових дій — 1 тисяча людей.
Нагадаємо, в Одеській області планують реконструювати очисні споруди. Усі роботи у Болградському районі місцева влада оцінила у 156 мільйонів гривень.