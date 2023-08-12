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Харчуванням школярів Одеси без аукціону займатиметься улюбленець мерії: хто виграв тендер

12 серпня 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Харчуванням школярів Одеси без аукціону займатиметься улюбленець мерії
Діти харчуються у школі. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі без аукціону обрали підрядника, який займатиметься харчуванням школярів Київського району. Ним став відомий у місті "улюбленець" мерії.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, КУ "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району Одеси" провело тендер у форматі відкритих торгів з особливостями 9 серпня.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Хто став підрядником

Єдиним учасником тендеру стало відоме в Одесі приватне підприємство "Раціон Груп". Виконати вимоги тендеру компанія повинна до 31 грудня 2023 року.

Що мають зробити

  • Послуги гарячого харчування (сніданок) учнів 1-11 класів, які навчаються в I зміну, закладів загальної середньої освіти, навчально-виховних комплексів, початкових шкіл для: дітей-сиріт; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей із сімей, які отримують допомогу; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України; дітей учасників бойових дій — 1 тисяча людей.
  • Послуги гарячого харчування (обід) пільгового контингенту 1-11 класів, які навчаються в II зміну, закладів загальної середньої освіти, навчально-виховних комплексів для: дітей-сиріт; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей із сімей, які отримують допомогу; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України; дітей учасників бойових дій — 1 тисяча людей.

Нагадаємо, в Одеській області планують реконструювати очисні споруди. Усі роботи у Болградському районі місцева влада оцінила у 156 мільйонів гривень.

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