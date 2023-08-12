Питание школьников Одессы без аукциона будет заниматься любимец мэрии

Дети питаются в школе. Фото: pixabay

В Одессе без аукциона был выбран подрядчик, который будет заниматься питанием школьников Киевского района. Им стал известный в городе "любимец" мэрии.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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По данным открытого аукциона, КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений и учреждений системы образования Киевского района Одессы" провело тендер в формате открытых торгов с особенностями 9 августа.

Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Кто стал подрядчиком

Единственным участником тендера стало известное в Одессе частное предприятие "Рацион Групп". Выполнить требования тендера компания должна до 31 декабря 2023 года.

Что должны сделать

Услуги горячего питания (завтрак) учащихся 1-11 классов, обучающихся в I смену, заведений общего среднего образования, учебно-воспитательных комплексов, начальных школ для детей-сирот; детей с особыми образовательными потребностями, обучающимися в специальных и инклюзивных классах; детей, лишенных родительской опеки; детей с инвалидностью; детей из семей, получающих пособие; детей из числа внутренне перемещенных лиц, детей, имеющих статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов; детей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины; детей участников боевых действий — 1 тысяча человек.

Услуги горячего питания (обед) льготного контингента 1-11 классов, обучающихся во II смену, заведений общего среднего образования, учебно-воспитательных комплексов для детей-сирот; детей с особыми образовательными потребностями, обучающимися в специальных и инклюзивных классах; детей, лишенных родительской опеки; детей с инвалидностью; детей из семей, получающих пособие; детей из числа внутренне перемещенных лиц, детей, имеющих статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов; детей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины; детей участников боевых действий — 1 тысяча человек.

Напомним, в Одесской области планируется реконструировать очистные сооружения. Все работы в Болградском районе местные власти оценили в 156 миллионов гривен.