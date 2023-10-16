На Одещині планують побудувати укриття для ліцею

Шлях до укриття у школі. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області планують побудувати нове укриття для академічного ліцею. Відповідний тендер оголосила Нерубайська сільська рада, яка планує витратити на сховище понад 20 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, виконавцям робіт потрібно буде "з нуля" побудувати укриття для профільного ліцею.

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

Комплекс заходів щодо охорони природного довкілля

повинен передбачити:

охорону та раціональне використання земельних ресурсів;

охорону та раціональне використання водних ресурсів;

охорону атмосферного повітря.

Інші тендери в Одесі

Одеська обласна рада оголосила тендер на проведення робіт із заміни віконних блоків. На це планують витратити понад 1 млн грн.

Одеські депутати підтримали ремонт Київського суду за 106 млн грн. Втім, це питання викликало чимало дискусій серед депутатів.

Нагадаємо, Одеська волонтерка Катерина Ножевнікова обурилася тендерами, які проводять під час війни. Особливо керівниця благодійного фонду "Корпорація Монстрів" звернула увагу на ремонт суду в Одесі за 106 млн грн. Свої думки щодо "потрібних" витрат з бюджету волонтерка виклала у себе на сторінці у Facebook.