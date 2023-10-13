Гроші на ЗСУ: Одеська міська рада оголосила тендер на закупівлю дронів
Одеська міська рада оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів для бійців ЗСУ. Наразі відомо, що з міського бюджету на БпЛА планують виділити 33 мільйони гривень.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
За даними відкритого аукціону, тендер оголосив Департамент муніципальної безпеки Одеської міськради.
Що планують придбати
У тендерній документації зазначається, що планують купити 15 комплектів, кожен із яких міститиме 100 FPV-дронів.
Технічні вимоги
Квадрокоптери мають містити у комплектації акумуляторні батареї до них, відеошолом, пульт управління та ретранслятор. Корисне навантаження безпілотників має бути не менше 1,2 кг, а максимальна швидкість польоту — не менше 130 км/год.
Зазначимо, сьогодні статті видатків одеського бюджету переглядалися кілька разів, гроші, що звільнилися, були направлені на ЗСУ. Куди саме пішли фінанси та на що, через війну озвучити в мерії не можуть. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.
Нагадаємо, щосуботи під стінами Одеської мерії люди виходять на мітинг. Одесити вимагають від місцевої влади скасувати тендери на реконструкцію Київського райсуду та Театру юного глядача і спрямувати ці гроші на потреби ЗСУ.
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