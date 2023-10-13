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Гроші на ЗСУ: Одеська міська рада оголосила тендер на закупівлю дронів

13 жовтня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеська міська рада оголосила тендер на закупівлю дронів
Військовий тримає у руках FPV-дрон. Фото: heroesukraine.org
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеська міська рада оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів для бійців ЗСУ. Наразі відомо, що з міського бюджету на БпЛА планують виділити 33 мільйони гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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За даними відкритого аукціону, тендер оголосив Департамент муніципальної безпеки Одеської міськради. 

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Що планують придбати

У тендерній документації зазначається, що планують купити 15 комплектів, кожен із яких міститиме 100 FPV-дронів.

Технічні вимоги

Квадрокоптери мають містити у комплектації акумуляторні батареї до них, відеошолом, пульт управління та ретранслятор. Корисне навантаження безпілотників має бути не менше 1,2 кг, а максимальна швидкість польоту — не менше 130 км/год.

Зазначимо, сьогодні статті видатків одеського бюджету переглядалися кілька разів, гроші, що звільнилися, були направлені на ЗСУ. Куди саме пішли фінанси та на що, через війну озвучити в мерії не можуть. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

Нагадаємо, щосуботи під стінами Одеської мерії люди виходять на мітинг. Одесити вимагають від місцевої влади скасувати тендери на реконструкцію Київського райсуду та Театру юного глядача і спрямувати ці гроші на потреби ЗСУ.

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