400 мільйонів гривень на ЗСУ: Одеська мерія чекає на проведення тендерів

Українські військові на навчаннях. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Сьогодні статті видатків одеського бюджету переглядалися кілька разів, гроші, що звільнилися, були направлені на ЗСУ. Куди саме пішли фінанси, та на що, через війну озвучити в мерії не можуть.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися під час сесії міської ради.

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Виділяти гроші на військові цілі складно

Як зазначив Геннадій Труханов, було запрошено головнокомандувачів та керівників усіх підрозділів в Одесі, яким розповіли скільки місто вже відрахувало грошей на потреби військових. Оголошувати зараз прилюдно список не можна з метою безпеки. Однак виділяти гроші на військові цілі з бюджету складно і є багато проблем.

"400 мільйонів гривень сьогодні перебувають на рахунках і чекають на проведення тендерів. Що стосується підрозділів територіальної оборони, то всі заявки, які до нас приходять оперативно, ми обробляємо. Але скільки пройшло часу, але ніхто у Верховній Раді не порушив питання, щоб спростити наші можливості щодо фінансування на купівлю необхідних речей дронів для військових. Оскільки статтею 85 бюджетного кодексу органам місцевого самоврядування заборонено купувати дані прилади", — зазначив міський голова.

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Крім цього, гроші з бюджету можна витрачати лише за певних умов. Наприклад, купувати можна лише ліцензійні дрони. В результаті проходження всіх процедур йде більше часу, ніж це займає у волонтерів. Що ж до Київського суду, то мер зазначив, цьому питанню приділяється велика увага з боку громадськості, при цьому ніхто не хоче розбиратися в його суті.

"Ми одразу сказали, що 106 мільйонів ми виділяти не будемо і постійна депутатська комісія проголосувала і підтримали у сесійній залі. З тих грошей, які ми маємо дати дозвіл на використання 10 мільйонів. Ми ухвалили таке рішення, оскільки розмова сьогодні не йде про будівництво суду, йдеться сьогодні про людей. Було пояснення від мого заступника. Сьогодні в країні йде реформа судової гілки влади, нам зробили зауваження з боку омбудсмена з прав людини, що це не людські умови людей, які чекають на рішення суду. Мова не про суд, а про людей, які стали заручниками ситуації", — заявив Труханов.

Мітинги під мерією

А ось ситуація з мітингами під мерією не зрозуміла. Як зазначив Геннадій Труханов у перший же день, як почався так званий одиночний пікет Катерини Ножевникової, він зателефонував їй і запропонував зустрітися.

"Я запропонував зустрітися та обговорити почути її думку, адже не потрібно пікетувати, сьогодні йде війна — суспільство і ми всі маємо бути разом, щоб показати ворогові нашу єдність. Ми домовилися наступного дня і я готовий був почути й розповісти, але на жаль ніхто не прийшов. Потім, коли почалися мітинги, ми запрошували людей, щоб пояснити та показати їм, що ми робимо з початку війни, але знову ж таки ніхто не хотів", — сказав мер Одеси.

Нагадаємо сьогодні одесити зустрічали депутатів, які йдуть на сесію композицією з фігуркою повішеного Путіна, поваленого Кремля та українських військових, які захищають свою територію. Люди вимагають виділити гроші на військових та скасувати тендери, які зараз не на часі.