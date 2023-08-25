В Одесі хочуть закупити електробуси за 13 мільйонів євро: подробиці
Члени виконкому Одеської міськради прийняли рішення, пов'язане з розвитком міської транспортної інфраструктури. В місті планують закупити 30 нових електробусів.
Про це Новини.LIVE дізнались на засіданні Одеського виконавчого комітету.
Висновок щодо залучення субкредиту від Міністерства фінансів України під гарантію Одеської міської ради був схвалений членами виконкому. Суть субпроєкту полягає в придбанні 30 сучасних електробусів та встановленні станцій підзарядки.
"Щодо джерела фінансування обсяг кредиту від Європейського інвестиційного банку становить 13 мільйонів євро. Втрати бюджету Одеської міської територіальної громади 2,6 мільйона євро — витрати на сплату ПДВ. Термін реалізації субпроєкту — з 2023 по 2026 роки. Повернення кредитних коштів планується коштом загального доходу від усіх видів діяльності", — сказав Геннадій Труханов.
Маршрут електробусів в Одесі
Очікуваний маршрут електробусів буде пролягати від залізничного вокзалу до вулиці Паустовського (ТРЦ "Таврія-В") і становитиме 35,5 км. Інтервал руху планується у 6-8 хвилин, а тривалість оборотного рейсу становитиме 108 хвилин. Очікується, що новий рухомий склад забезпечить зручне та ефективне перевезення, сприятиме зниженню викидів СО2 в атмосферу та заміні маршрутних таксі. Очікуваний пасажиропотік — 15,3 млн осіб на рік.
Нагадаємо, довгоочікуване будівництво ліній для трамвайних маршрутів № 18 та 19 вже на завершальному етапі. Втім побудувати останні 25% колій поки що заважає будівництво. Новини.LIVE розбирались, чи можливо безпечно запустити маршрут громадського транспорту.