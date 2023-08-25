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В Одесі хочуть закупити електробуси за 13 мільйонів євро: подробиці

25 серпня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі хочуть закупити електробуси за 13 мільйонів євро: подробиці
Електробуси. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Члени виконкому Одеської міськради прийняли рішення, пов'язане з розвитком міської транспортної інфраструктури. В місті планують закупити 30 нових електробусів

Про це Новини.LIVE дізнались на засіданні Одеського виконавчого комітету. 

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Висновок щодо залучення субкредиту від Міністерства фінансів України під гарантію Одеської міської ради був схвалений членами виконкому. Суть субпроєкту полягає в придбанні 30 сучасних електробусів та встановленні станцій підзарядки. 

"Щодо джерела фінансування обсяг кредиту від Європейського інвестиційного банку становить 13 мільйонів євро. Втрати бюджету Одеської міської територіальної громади 2,6 мільйона євро — витрати на сплату ПДВ. Термін реалізації субпроєкту — з 2023 по 2026 роки. Повернення кредитних коштів планується коштом загального доходу від усіх видів діяльності", — сказав Геннадій Труханов. 

Маршрут електробусів в Одесі

Очікуваний маршрут електробусів буде пролягати від залізничного вокзалу до вулиці Паустовського (ТРЦ "Таврія-В") і становитиме 35,5 км. Інтервал руху планується у 6-8 хвилин, а тривалість оборотного рейсу становитиме 108 хвилин. Очікується, що новий рухомий склад забезпечить зручне та ефективне перевезення, сприятиме зниженню викидів СО2 в атмосферу та заміні маршрутних таксі. Очікуваний пасажиропотік — 15,3 млн осіб на рік.

Нагадаємо, довгоочікуване будівництво ліній для трамвайних маршрутів № 18 та 19 вже на завершальному етапі. Втім побудувати останні 25% колій поки що заважає будівництво. Новини.LIVE розбирались, чи можливо безпечно запустити маршрут громадського транспорту.

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