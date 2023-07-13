Електробуси замість маршруток: де в Одесі курсуватиме новий транспорт

Електробуси. Фото: google

В Одесі планують закупити 30 нових електробусів. Проєкт фінансуватиме Європейський інвестиційний банк.

Про це стало відомо на засіданні виконавчого комітету Одеської міськради.

Читайте також:

Стосується проєкт закупівлі 30 електробусів. Вони курсуватимуть по маршруту Пересипський район — центр міста — вокзал.

"Нами був підготовлений проєкт рішення по електробусах. Він вже пройшов процедурні питання. Це дозволить знизити навантаження на нашу маршрутну мережу. В першу чергу ми створюємо альтернативний електротранспорт по вулиці Добровольського. 30 електробусів в змозі замінити 60 маршрутних таксі", — зазначив Сергій Тетюхін.

Як додав заступник міського голови, Європейський інвестиційний банк вже погодився фінансувати цей проєкт, Мінінфраструктури також. Зараз, аби мати змогу рухатись далі, проєкт має затвердити Одеська міська рада.

Нагадаємо, довгоочікуване будівництво ліній для трамвайних маршрутів № 18 та 19 вже на завершальному етапі. Втім побудувати останні 25% колій поки що заважає будівництво. Новини.LIVE розбирались, чи можливо безпечно запустити маршрут громадського транспорту.

Нещодавно стало відомо про зсув узвозу Маринеско, це може призвести до зупинки курсування трамвайного маршруту "Північ-Південь". Депутати зв’язують це із будівництвом, яке відбувається поруч. Втім вже новий заступник Труханова повідомив про виділення понад мільйона гривень на детальну експертизу.