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Электробусы вместо маршруток: где в Одессе будет курсировать новый транспорт

13 июля 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Электробусы вместо маршруток: где в Одессе будет курсировать новый транспорт
Электробусы. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе планируется закупить 30 новых электробусов. Проект будет финансироваться Европейским инвестиционным банком.

Об этом стало известно сегодня на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета.

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Касается проекта закупки 30 электробусов. Они будут курсировать по маршруту Пересыпский район — центр города — вокзал.

"Нами был подготовлен проект решения по электробусам. Он уже прошел процедурные вопросы. Это позволит снизить нагрузку на нашу маршрутную сеть. В первую очередь мы создаем альтернативный электротранспорт по улице Добровольского. 30 электробусов в состоянии заменить 60 маршрутных такси", — отметил Сергей Тетюхин.

Как добавил заместитель городского головы, Европейский инвестиционный банк уже согласился финансировать этот проект, Мининфраструктуры тоже. Сейчас, чтобы двигаться дальше, проект должен утвердить Одесский городской совет.

Напомним, долгожданное строительство линий для трамвайных маршрутов №18 и 19 уже на завершающем этапе. Впрочем, построить последние 25% путей пока мешает строительство. Новини.LIVE разбирались, возможно ли безопасно запустить маршрут общественного транспорта.

Недавно стало известно о смещении спуска Маринеско, это может привести к остановке курсирования трамвайного маршрута "Север-Юг". Депутаты связывают это со строительством, которое проходит рядом. Впрочем, уже новый заместитель Труханова сообщил о выделении более миллиона гривен на детальную экспертизу.

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