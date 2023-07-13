Электробусы вместо маршруток: где в Одессе будет курсировать новый транспорт

Электробусы. Фото: google

В Одессе планируется закупить 30 новых электробусов. Проект будет финансироваться Европейским инвестиционным банком.

Об этом стало известно сегодня на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета.

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Касается проекта закупки 30 электробусов. Они будут курсировать по маршруту Пересыпский район — центр города — вокзал.

"Нами был подготовлен проект решения по электробусам. Он уже прошел процедурные вопросы. Это позволит снизить нагрузку на нашу маршрутную сеть. В первую очередь мы создаем альтернативный электротранспорт по улице Добровольского. 30 электробусов в состоянии заменить 60 маршрутных такси", — отметил Сергей Тетюхин.

Как добавил заместитель городского головы, Европейский инвестиционный банк уже согласился финансировать этот проект, Мининфраструктуры тоже. Сейчас, чтобы двигаться дальше, проект должен утвердить Одесский городской совет.

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