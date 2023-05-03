В Одесі виділили понад мільйон гривень на з’ясування причини зсуву на узвозі Маринеско

Узвіз Маринеско в Одесі. Фото: УСІ

Нещодавно стало відомо про зсув узвозу Маринеско, це може призвести до зупинки курсування трамвайного маршруту "Північ-Південь". Депутати зв’язують це із будівництвом, яке відбувається поруч. Втім вже новий заступник Труханова повідомив про виділення понад мільйона гривень на детальну експертизу.

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання сесії Одеської міської ради.

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За два місяці експертизи планують з’ясувати всі обставини зсуву на узвозі. На це з бюджету виділили 1 млн 140 тис. грн.

Перелік запланованих робіт на узвозі Маринеско. Фото: скриншот / Одеська міська рада — Трансляції

"За результатами робіт заплановано виявити причину цих явищ. На експертизу потрібно 2 місяці. В липні ми отримаємо результат, і звичайно, якщо в результаті роботи буде доведено що є вина "Пространства", звичайно що ми будемо робити юридичну роботу і звертатися з цього приводу до цієї компанії", — розповів заступник Одеського міського голови Олександр Філатов.

Новобуд руйнує музей

Крім того, депутати повідомили, що разом з будівництвом в Археологічному музеї почали збільшуватись тріщини. Також під загрозою може опинитись й Одеський художній музей.

"Співробітники музею помітили, що в них деякі тріщини стали більшими. Вони зараз у процесі вибору нового директора і після цього шукатимуть кошти на обстеження будівлі, щоб визначити чи не в аварійному вона стані і чи не загрожує співробітникам", — зазначила депутатка Одеської міськради Олександра Ковальчук.

Нагадаємо, тендер на вибір підрядника реконструкції узвозу Маринеско виграла компанія "Ростдорстрой", яку пов'язують із мером Одеси Геннадієм Трухановим. Вона отримала з бюджету 69 мільйонів 264,8 тисячі гривень.