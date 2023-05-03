Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі виділили понад мільйон гривень на з’ясування причини зсуву на узвозі Маринеско arrow

В Одесі виділили понад мільйон гривень на з’ясування причини зсуву на узвозі Маринеско

3 травня 2023 13:32
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі виділили понад мільйон гривень на з’ясування причини зсуву на узвозі Маринеско
Узвіз Маринеско в Одесі. Фото: УСІ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Нещодавно стало відомо про зсув узвозу Маринеско, це може призвести до зупинки курсування трамвайного маршруту "Північ-Південь". Депутати зв’язують це із будівництвом, яке відбувається поруч. Втім вже новий заступник Труханова повідомив про виділення понад мільйона гривень на детальну експертизу. 

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання сесії Одеської міської ради. 

Читайте також:

За два місяці експертизи планують з’ясувати всі обставини зсуву на узвозі. На це з бюджету виділили 1 млн 140 тис. грн.

Перелік запланованих робіт на узвозі Маринеско. Фото: скриншот / Одеська міська рада — Трансляції

"За результатами робіт заплановано виявити причину цих явищ. На експертизу потрібно 2 місяці. В липні ми отримаємо результат, і звичайно, якщо в результаті роботи буде доведено що є вина "Пространства", звичайно що ми будемо робити юридичну роботу і звертатися з цього приводу до цієї компанії", — розповів заступник Одеського міського голови Олександр Філатов. 

Новобуд руйнує музей

Крім того, депутати повідомили, що разом з будівництвом в Археологічному музеї почали збільшуватись тріщини. Також під загрозою може опинитись й Одеський художній музей.

"Співробітники музею помітили, що в них деякі тріщини стали більшими. Вони зараз у процесі вибору нового директора і після цього шукатимуть кошти на обстеження будівлі, щоб визначити чи не в аварійному вона стані і чи не загрожує співробітникам", — зазначила депутатка Одеської міськради Олександра Ковальчук. 

Нагадаємо, тендер на вибір підрядника реконструкції узвозу Маринеско виграла компанія "Ростдорстрой", яку пов'язують із мером Одеси Геннадієм Трухановим. Вона отримала з бюджету 69 мільйонів 264,8 тисячі гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB