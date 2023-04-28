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В Одесі можуть скасувати трамвайний маршрут "Північ-Південь": у чому причина

28 квітня 2023 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі можуть скасувати трамвайний маршрут "Північ-Південь"
Узвіз Маринеско в Одесі. Фото: Думская
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Через зсув узвозу Маринеско, знаменитий трамвайний маршрут "Північ-Південь" може припинити курсування. Наразі на маршрути перестали пускати трисекційні вагони. 

Про це у соцмережах повідомив депутат Одеської міської ради Петро Обухов.

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За його словами, зсув міг статися через будівництво, яке відбувається поруч. 

"Зсув десь на 1-2 мм місяць. Хоче неофіційно від іншого джерела я чув про 2-3 мм за тиждень. Правду допоможе встановити експертиза, якщо на сесії 3 травня ми виділимо на неї 1.3 млн грн. Результат експертизи може бути за декілька місяців", — зазначив депутат.

Де триває ремонт трамвайного полотна

  • вул. Шота Руставелі, Єфімова, Пішеніна, Сортувальна, які почалися ще у 2021 році;
  • через 1,5 місяця можуть почати будувати так звану Овідіопольську дугу — дорогу, яка потрібна для об'їзду аварійного Іванівського мосту. Вона з'єднає Овідіопольське шосе з вул. Житомирською.

Також закінчується проєктування реконструкції вул. Генуезької. Ремонт мають розпочати найближчим часом. 

Нагадаємо, в Одесі планують списати майже 30 тролейбусів. Це пов'язано зі старістю деяких машин. Списання 29 одиниць рухомого складу комунального підприємства розглянуть депутати міськради на сесії, яка відбудеться 3 травня. 

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