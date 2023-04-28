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В Одессе могут отменить трамвайный маршрут "Север-Юг": в чем причина

28 апреля 2023 12:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе могут отменить трамвайный маршрут "Север-Юг"
Спуск Маринеско в Одессе. Фото: Думская
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Из-за оползня Маринеско, знаменитый трамвайный маршрут "Север-Юг" может прекратить курсирование. На маршруты перестали пускать трехсекционные вагоны.

Об этом в соцсетях сообщил депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

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По его словам, оползень мог произойти из-за происходящего рядом строительства.

"Оползень где-то на 1-2 мм месяц. Хотя неофициально от другого источника я слышал о 2-3 мм в неделю. Правду поможет установить экспертиза, если на сессии 3 мая мы выделим на нее 1.3 млн грн. Результат экспертизы может быть за несколько месяцев", — отметил депутат.

Где идет ремонт трамвайного полотна

  • ул. Шота Руставели, Ефимова, Пишенина, Сортировочная, которые начались еще в 2021 году;
  • через 1,5 месяца могут начать строить так называемую Овидиопольскую дугу — дорогу, которая нужна для объезда аварийного Ивановского моста. Она соединит Овидиопольское шоссе с ул. Житомирской.

Также заканчивается проектирование реконструкции ул. Генуэзского. Ремонт должен быть начат в ближайшее время.

Напомним, в Одессе планируют списать около 30 троллейбусов. Это связано со старостью некоторых машин. Списание 29 единиц подвижного состава коммунального предприятия будет рассмотрено депутатами горсовета на сессии, которая состоится 3 мая.

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