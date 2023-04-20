В Одесі частково змінить рух електротранспорт

Тролейбусна зупинка біля залізничного вокзалу. Фото: Новини.LIVE

Після провалу дорожнього полотна на вулиці Пироговській з'явилися проблеми для курсування електротранспорту. Тимчасово маршрути №7 та № 9 в обох напрямках їздитимуть на вулиці Сегедській.

Про це повідомили у КП "Одесміськелектротранс".

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"З технічних причин тролейбусні маршрути №7, №9 тимчасово функціонують вулицею Сегедською", — зазначають у комунальному підприємстві.

Також через тривалу негоду призупинено рух трамвая №20, який курсував у напрямку Херсонський сквер — Хаджибейський лиман.

Вище за норму

Згідно з інформацією Гідрометцентру, за минулу добу в Одесі випало 39 міліметрів опадів. Місячна норма за квітень всього 28 мм. А рекордна кількість опадів за квітень була зафіксована в останнє в 1881 році. Тоді за добу у місті випало 61 міліметрів дощу.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, що у підприємстві "Одесміськелектротранс" вже діє акція для пасажирів: якщо оплачувати проїзд у міському транспорті через QR-код, можна виграти призи. ПриватБанк оголосив про акції "На транспорті катайте — 50% кешбеку забирайте".