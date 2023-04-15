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Деякі трамваї в Одесі змінили схему руху: про які маршрути йде мова

15 квітня 2023 12:26
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Анна Мурадова
Редактор
Деякі трамваї в Одесі змінили схему руху: про які маршрути йде мова
Трамвайна зупинка на привокзальній площі. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Чотири трамвайних маршрути в Одесі тимчасово змінили схему руху. Причиною цьому стала аварійна ситуація. 

Про це повідомляє КП "Одесміськелектротранс"

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  • Трамвайний маршрут №7 працює від вул. Паустовського до Старосінної площі.
  • Трамвайний маршрут №27 працює до 11-ї станції Люстдорфської дороги.
  • Тролейбусні маршрути №7,12 працюють до "Панорами".

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Також нагадаємо, що у підприємстві "Одесміськелектротранс" вже діє акція для пасажирів: якщо оплачувати проїзд у міському транспорті через QR-код, можна виграти призи. ПриватБанк оголосив про акції "На транспорті катайте — 50% кешбеку забирайте".

Зазначимо, сьогодні, 15 квітня, о 07:56 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій, що живить місто Одесу. Внаслідок цієї аварії частина Київського району залишилася без світла.

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