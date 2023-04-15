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Некоторые трамваи в Одессе изменили схему движения: о каких маршрутах идет речь

15 апреля 2023 12:26
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Некоторые трамваи в Одессе изменили схему движения: о каких маршрутах идет речь
Трамвайная остановка на привокзальной площади. Фото: Новости.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Четыре трамвайных маршрута в Одессе временно изменили схему движения. Причиной тому стала аварийная ситуация.

Об этом сообщает КП "Одесгорэлектротранс"

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  • трамвайный маршрут №7 работает от ул. Паустовского к Древней площади.
  • трамвайный маршрут №27 работает до 11-й станции Люстдорфской дороги.
  • троллейбусные маршруты №7,12 работают в "Панораму".

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Также напомним, что на предприятии "Одесгорэлектротранс" уже действует акция для пассажиров: если оплачивать проезд в городском транспорте через QR-код, можно выиграть призы. ПриватБанк объявил об акциях "На транспорте катайте — 50% кэшбека забирайте".

Отметим, сегодня, 15 апреля, в 07:56 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций, питающих город Одессу. В результате этой аварии часть Киевского района осталась без света.

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