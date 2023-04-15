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В одному з районів Одеси вимкнули світло: в чому причина

15 квітня 2023 10:04
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В одному з районів Одеси вимкнули світло: в чому причина
Енергетики ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 15 квітня, о 7:56 сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій, що живить місто Одесу. Внаслідок цієї аварії частина Київського району залишилася без світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі. 

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"Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути світло у ваші оселі. Просимо з розумінням поставитися до ситуації. Про відновлення електропостачання повідомимо додатково на наших офіційних сторінках. Слідкуйте за оновленням інформації", — йдеться в повідомленні. 

Перед святами спостерігається зростання навантаження на електричні мережі. У зв'язку з цим, енергетична компанія закликає споживачів раціонально використовувати енергомісткі прилади, вмикаючи їх по черзі, щоб уникнути аварійних ситуацій.

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті.

Нагадаємо, в Одесі всі пункти незламності комунальної власності, окрім тих, що облаштовані в спорудах цивільного захисту переведено у режим готовності до відкриття. При погіршенні роботи  систем життєзабезпечення міста вони будуть відкриті впродовж двох годин.

Зазначимо, шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те, з якими складнощами стикнулись енергетики Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва. 

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