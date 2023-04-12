В Одесі пункти незламності переведено в режим готовності

Люди заряджають гаджети в пункті незламності. Фото: ДСНС

В Одесі всі пункти незламності комунальної власності, окрім тих, що облаштовані в спорудах цивільного захисту переведено у режим готовності до відкриття. При погіршенні роботи систем життєзабезпечення міста вони будуть відкриті впродовж двох годин.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Які пункти незламності працюють

просп. Гагаріна, 13-А, ПРУ № 57034 просп. Шевченка, 6/6, ПРУ № 57044 площа Старосінна, 15, сховище № 56940 вул. Тираспольська, 23, сховище № 57161 вул. Тираспольська, 19, ПРУ № 56016 вул. Базарна, 85, ПРУ № 57240 ву. Старопортофранківська, 103-А, ПРУ № 57237 Фонтанська дорога, 43, ПРУ № 56930 Фонтанська дорога, 9-Б, сховище № 56926 вул. Льва Толстого, 32, ПРУ № 57112 вул. Спиридонівська, 12, сховище № 57109 вул. Мала Арнаутська, 88, ПРУ № 56976 вул. Мала Арнаутська, 2, ПРУ № 56971 просп. Шевченка, 15/4, ПРУ № 56965 Французький бульвар, 20-А, ПРУ № 57033 просп. Адміральський, 11, сховище № 56915 вул. Фонтанська дорога, 20/4, сховище № 56925 вул. Космонавта Комарова, 6, сховище № 56502 просп. Адміральський, 42, сховище №56920 вул. Івана та Юрія Лип, 1, сховище №56501 вул. Суднобудівна, 11, сховище № 56921

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