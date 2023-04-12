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В Одесі пункти незламності переведено в режим готовності

12 квітня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі пункти незламності переведено в режим готовності
Люди заряджають гаджети в пункті незламності. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі всі пункти незламності комунальної власності, окрім тих, що облаштовані в спорудах цивільного захисту переведено у режим  готовності до відкриття. При погіршенні роботи  систем життєзабезпечення міста вони будуть відкриті впродовж двох годин.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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Які пункти незламності працюють

  1.  просп. Гагаріна, 13-А, ПРУ № 57034
  2.  просп. Шевченка, 6/6, ПРУ № 57044
  3.  площа Старосінна, 15, сховище № 56940
  4.  вул. Тираспольська, 23, сховище № 57161
  5.  вул. Тираспольська, 19, ПРУ № 56016
  6.  вул. Базарна, 85, ПРУ № 57240
  7.  ву. Старопортофранківська, 103-А, ПРУ № 57237
  8.  Фонтанська дорога, 43, ПРУ № 56930
  9.  Фонтанська дорога, 9-Б, сховище № 56926
  10.  вул. Льва Толстого, 32, ПРУ № 57112
  11.  вул. Спиридонівська, 12, сховище № 57109
  12.  вул. Мала Арнаутська, 88, ПРУ № 56976
  13.  вул. Мала Арнаутська, 2, ПРУ № 56971
  14.  просп. Шевченка, 15/4, ПРУ № 56965
  15.  Французький бульвар, 20-А, ПРУ № 57033
  16.  просп. Адміральський, 11, сховище № 56915
  17.  вул. Фонтанська дорога, 20/4, сховище № 56925
  18.  вул. Космонавта Комарова, 6, сховище № 56502
  19.  просп. Адміральський, 42, сховище №56920
  20.  вул. Івана та Юрія Лип, 1, сховище №56501
  21.  вул. Суднобудівна, 11, сховище № 56921

Зазначимо шість разів електросистему Одещини довелось підіймати з нуля. Десятки обстрілів, погодинні відключення та блекаути. Ця зима дійсно була надважкою, втім її вдалось пережити. Про те з якими складнощами стикнулись енергетики Новини.LIVE дізнались від генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григорʼєва. 

З наближенням Великодня, в інформаційному просторі з’являється чимало повідомлень про ймовірний ракетний обстріл. Гуменюк розповіла, чи буде ракетний удар на Великдень — деталі в матеріалі.

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