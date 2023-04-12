В Одессе пункты несокрушимости переведены в режим готовности
В Одессе все пункты несокрушимости коммунальной собственности, кроме обустроенных в сооружениях гражданской защиты, переведены в режим готовности к открытию. При ухудшении работы систем жизнеобеспечения города они будут открыты в течение двух часов.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Какие пункты несокрушимости работают
- просп. Гагарина, 13-А, ПРУ № 57034
- просп. Шевченко, 6/6, ПРУ №57044
- площадь Старосенная, 15, хранилище № 56940
- ул. Тираспольская, 23, хранилище №57161
- ул. Тираспольская, 19, ПРУ №56016
- ул. Базарная, 85, ПРУ №57240
- ву. Старопортофранковская, 103-А, ПРУ №57237
- Фонтанская дорога, 43, ПРУ № 56930
- Фонтанская дорога, 9-Б, хранилище №56926
- ул. Льва Толстого, 32, ПРУ № 57112
- ул. Спиридоновская, 12, хранилище №57109
- ул. Малая Арнаутская, 88, ПРУ № 56976
- ул. Малая Арнаутская, 2, ПРУ № 56971
- просп. Шевченко, 15/4, ПРУ №56965
- Французский бульвар, 20-А, ПРУ №57033
- просп. Адмиральский, 11, хранилище №56915
- ул. Фонтанская дорога, 20/4, хранилище №56925
- ул. Космонавта Комарова, 6, хранилище №56502
- просп. Адмиральский, 42, хранилище №56920
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1, хранилище №56501
- ул. Судостроительная, 11, хранилище №56921
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