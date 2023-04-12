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В Одессе пункты несокрушимости переведены в режим готовности

12 апреля 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе пункты несокрушимости переведены в режим готовности
Люди заряжают гаджеты в пункте несокрушимости. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе все пункты несокрушимости коммунальной собственности, кроме обустроенных в сооружениях гражданской защиты, переведены в режим готовности к открытию. При ухудшении работы систем жизнеобеспечения города они будут открыты в течение двух часов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Какие пункты несокрушимости работают

  1. просп. Гагарина, 13-А, ПРУ № 57034
  2. просп. Шевченко, 6/6, ПРУ №57044
  3. площадь Старосенная, 15, хранилище № 56940
  4. ул. Тираспольская, 23, хранилище №57161
  5. ул. Тираспольская, 19, ПРУ №56016
  6. ул. Базарная, 85, ПРУ №57240
  7. ву. Старопортофранковская, 103-А, ПРУ №57237
  8. Фонтанская дорога, 43, ПРУ № 56930
  9. Фонтанская дорога, 9-Б, хранилище №56926
  10. ул. Льва Толстого, 32, ПРУ № 57112
  11. ул. Спиридоновская, 12, хранилище №57109
  12. ул. Малая Арнаутская, 88, ПРУ № 56976
  13. ул. Малая Арнаутская, 2, ПРУ № 56971
  14. просп. Шевченко, 15/4, ПРУ №56965
  15. Французский бульвар, 20-А, ПРУ №57033
  16. просп. Адмиральский, 11, хранилище №56915
  17. ул. Фонтанская дорога, 20/4, хранилище №56925
  18. ул. Космонавта Комарова, 6, хранилище №56502
  19. просп. Адмиральский, 42, хранилище №56920
  20. ул. Ивана и Юрия Лип, 1, хранилище №56501
  21. ул. Судостроительная, 11, хранилище №56921

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