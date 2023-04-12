В Одессе пункты несокрушимости переведены в режим готовности

Люди заряжают гаджеты в пункте несокрушимости. Фото: ГСЧС

В Одессе все пункты несокрушимости коммунальной собственности, кроме обустроенных в сооружениях гражданской защиты, переведены в режим готовности к открытию. При ухудшении работы систем жизнеобеспечения города они будут открыты в течение двух часов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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просп. Гагарина, 13-А, ПРУ № 57034 просп. Шевченко, 6/6, ПРУ №57044 площадь Старосенная, 15, хранилище № 56940 ул. Тираспольская, 23, хранилище №57161 ул. Тираспольская, 19, ПРУ №56016 ул. Базарная, 85, ПРУ №57240 ву. Старопортофранковская, 103-А, ПРУ №57237 Фонтанская дорога, 43, ПРУ № 56930 Фонтанская дорога, 9-Б, хранилище №56926 ул. Льва Толстого, 32, ПРУ № 57112 ул. Спиридоновская, 12, хранилище №57109 ул. Малая Арнаутская, 88, ПРУ № 56976 ул. Малая Арнаутская, 2, ПРУ № 56971 просп. Шевченко, 15/4, ПРУ №56965 Французский бульвар, 20-А, ПРУ №57033 просп. Адмиральский, 11, хранилище №56915 ул. Фонтанская дорога, 20/4, хранилище №56925 ул. Космонавта Комарова, 6, хранилище №56502 просп. Адмиральский, 42, хранилище №56920 ул. Ивана и Юрия Лип, 1, хранилище №56501 ул. Судостроительная, 11, хранилище №56921

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