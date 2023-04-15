В одном из районов Одессы выключили свет: в чем причина

Энергетики ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК

Сегодня, 15 апреля, в 07:56 произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций, питающих Одессу. В результате этой аварии часть Киевского района осталась без света.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:

"Энергетики уже работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в ваши дома. Просим с пониманием отнестись к ситуации. О возобновлении электроснабжения сообщим дополнительно на наших официальных страницах. Следите за обновлением информации", — говорится в сообщении.

Перед праздниками наблюдается рост нагрузки на электрические сети. В связи с этим энергетическая компания призывает потребителей рационально использовать энергоемкие приборы, включая их поочередно, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте.

Напомним, в Одессе все пункты несокрушимости коммунальной собственности, кроме обустроенных в сооружениях гражданской защиты, переведены в режим готовности к открытию. При ухудшении работы систем жизнеобеспечения города они будут открыты в течение двух часов.

Отметим, шесть раз электросистему Одесской области пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блэкауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какой сложностью столкнулись энергетики, Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.