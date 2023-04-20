Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе частично изменит движение электротранспорт: какие маршруты arrow

В Одессе частично изменит движение электротранспорт: какие маршруты

20 апреля 2023 11:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе частично изменит движение
Троллейбусная остановка у железнодорожного вокзала. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

После провала дорожного полотна по улице Пироговской возникли проблемы для курсирования электротранспорта. Временно маршруты №7 и № 9 в обоих направлениях будут ездить по улице Сегедской.

Об этом сообщили в КП "Одессгорэлектротранс".

Читайте также:

"По техническим причинам троллейбусные маршруты №7, №9 временно функционируют по улице Сегедской", — отмечают в коммунальном предприятии.

Также из-за длительной непогоды приостановлено движение трамвая №20, курсировавшее в направлении Херсонский сквер — Хаджибейский лиман.

Выше нормы

Согласно информации Гидрометцентра, за минувшие сутки в Одессе выпало 39 миллиметров осадков. Месячная норма за апрель всего 28 мм. А рекордное количество осадков за апрель было зафиксировано в последнее в 1881 году. Тогда в сутки в городе выпало 61 миллиметров дождя.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, что в предприятии "Одесгорэлектротранс" уже действует акция для пассажиров: если оплачивать проезд в городском транспорте через QR-код, можно выиграть призы. ПриватБанк объявил об акциях "На транспорте катайте — 50% кэшбека забирайте".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

18:24 Почти 2000 украинцев приобщились к бесплатным спортивным занятиям от Фонда Вадима Столара

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас