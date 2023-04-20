В Одессе частично изменит движение

Троллейбусная остановка у железнодорожного вокзала. Фото: Новини.LIVE

После провала дорожного полотна по улице Пироговской возникли проблемы для курсирования электротранспорта. Временно маршруты №7 и № 9 в обоих направлениях будут ездить по улице Сегедской.

Об этом сообщили в КП "Одессгорэлектротранс".

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"По техническим причинам троллейбусные маршруты №7, №9 временно функционируют по улице Сегедской", — отмечают в коммунальном предприятии.

Также из-за длительной непогоды приостановлено движение трамвая №20, курсировавшее в направлении Херсонский сквер — Хаджибейский лиман.

Выше нормы

Согласно информации Гидрометцентра, за минувшие сутки в Одессе выпало 39 миллиметров осадков. Месячная норма за апрель всего 28 мм. А рекордное количество осадков за апрель было зафиксировано в последнее в 1881 году. Тогда в сутки в городе выпало 61 миллиметров дождя.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, что в предприятии "Одесгорэлектротранс" уже действует акция для пассажиров: если оплачивать проезд в городском транспорте через QR-код, можно выиграть призы. ПриватБанк объявил об акциях "На транспорте катайте — 50% кэшбека забирайте".