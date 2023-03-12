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Екскурсії по Одесі: цікаво і безкоштовно

12 березня 2023 13:04
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Безкоштовні екскурсії по Одесі
Акція триватиме протягом березня
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Комунальники Одеси проводять екскурсії. В програмі — цікаві історичні об’єкти міста.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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"Протягом березня 2023 року команда Департаменту міського господарства запрошує на екскурсії по місту, під час яких можна зануритися у світ історії, цікавих фактів та несподіванок про Одесу, її мешканців, минуле та сучасне", — йдеться у повідомленні.

Робота екскурсійної групи вже розпочалася.

"Комунальники разом з "Тудой-Сюдой. Экскурсии по Одессе. Odessa City Tours", провели для одеситів  цікаву екскурсію Другим Християнським кладовищем, де поховано дуже багато відомих історичних особистостей", — зазначили у Департаменті міського господарства.

Також продовжує роботу і Музей КП "Одесміськелектротранс". Гостям вже розказали цікаві розповіді про становлення руху трамваїв та тролейбусів, невигадані історії про те, як працював електротранспорт на початку XX століття і як поводили себе пасажири та водії. Всі екскурсії безкоштовні.

Перелік запланованих екскурсій

16 березня КП "ЖКС "Пересипський" — екскурсія "Авантюрна Одеса" тел.: 0677831520

17 березня КП "ЖКС "Фонтанський" — екскурсія "Сахалінчик" тел.: 048 706-81-17

18 березня КП "Міські дороги" — екскурсія "Мости Одеси" тел.: (048) 788-20-89

24 березня КП "ЖКС "Порто-Франківський" — екскурсія "Таємниці вулиць центральної частини нашого міста" тел.: 048 705-74-24 або 048 705-74-23

25 березня КП "Сервісний центр" — екскурсія "Пам’ятники Одеси" тел.: (048)-705-43-80

КП "Міськзелентрест" — екскурсія "Зелена Одеса" тел.: (048) 788-61-72 або 066-750-48-17

За окремим графіком КП "ЖКС "Хмельницький" — екскурсія "Музеї підземної Одеси".

Телефони для отримання загальної інформації щодо всіх заходів КП: 705-48-66, 0677058448.

Нагадаємо, 18 березня одеситам пропонують зануритися у світ комунального життя та подивитися на професії комунальників зсередини. Кожен охочий, включаючи дітей від 10 років, матимуть можливість відчути себе комунальником. Їм будуть пропонувати помити пам'ятник, фонтан або зупинку громадського транспорту, пофарбувати дитячий або спортивний майданчик. Також будуть перевірятися регулярність руху міського громадського транспорту.

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