В Одесі кожен зможе відчути себе комунальником
У березні одеські комунальники святкують своє професійне свято — "День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення". Цього року вони вирішили підготувати різноманітні заходи та запрошують всіх охочих долучитися до святкування.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Відчуй себе комунальником
18 березня одеситам пропонують зануритися у світ комунального життя та подивитися на професії комунальників зсередини. Кожен охочий, включаючи дітей від 10 років, матимуть можливість відчути себе комунальником.
Їм будуть пропонувати помити пам'ятник, фонтан або зупинку громадського транспорту, пофарбувати дитячий або спортивний майданчик. Також будуть перевірятися регулярність руху міського громадського транспорту.
Детальна інформація — за телефонами: 0677058448 та 048 7054884.
Нагадаємо, у квітні минулого року комунальна теплиця "Троянда", квіти з якої одесити бачать на клумбах міста, постраждала від ракетного обстрілу. Тепер рослинний розплідник ремонтують і паралельного розсаджують квіти.
Тим часом Миколаїв оговтується після тривалої відсутності води. Тепер коли ситуація більш-менш покращується, воду очищуватимуть речовиною, яка суттєво здорожчала. Місту допомагають донори.