Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі кожен зможе відчути себе комунальником arrow

В Одесі кожен зможе відчути себе комунальником

10 березня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Комунальники святкують професійне свято
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У березні одеські комунальники святкують своє професійне свято — "День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення". Цього року вони вирішили підготувати різноманітні заходи та запрошують всіх охочих долучитися до святкування.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Відчуй себе комунальником

18 березня одеситам пропонують зануритися у світ комунального життя та подивитися на професії комунальників зсередини. Кожен охочий, включаючи дітей від 10 років, матимуть можливість відчути себе комунальником. 

Їм будуть пропонувати помити пам'ятник, фонтан або зупинку громадського транспорту, пофарбувати дитячий або спортивний майданчик. Також будуть перевірятися регулярність руху міського громадського транспорту. 

Детальна інформація — за телефонами: 0677058448 та  048 7054884.

Нагадаємо, у квітні минулого року комунальна теплиця "Троянда", квіти з якої одесити бачать на клумбах міста, постраждала від ракетного обстрілу. Тепер рослинний розплідник ремонтують і паралельного розсаджують квіти.

Тим часом Миколаїв оговтується після тривалої відсутності води. Тепер коли ситуація більш-менш покращується, воду очищуватимуть речовиною, яка суттєво здорожчала. Місту допомагають донори.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

14:50 СБУ на Одещині викрила шахраїв, які збагачувались на родичах загиблих воїнів

Новина з відео

14:37 Учасники Нацвідбору на "Євробачення" не змогли виїхати за кордон через нові правила Мінкульту

Новина з відео

14:27Зеленський прибув на прощання із "Да Вінчі" до Михайлівського собору

14:26 Синоптики попередили про сильний вітер та опади

14:20 В Одесі вдалось повернути світло всім мешканцям

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:20 Окупанти змушують фермерів Запоріжжя віддавати зерно за безцінь

14:16 У лютому митники конфіскували рекордну суму валюти на кордоні

14:00 Синоптики попереджають про погіршення погодних умов на Одещині

Новина з відео

13:58У центрі столиці Азербайджану влаштували стрілянину: перші подробиці

Новина з фото

13:52 Windows 11 незабаром позбудеться одного з недоліків у програмі

Новина з відео

14:37 Учасники Нацвідбору на "Євробачення" не змогли виїхати за кордон через нові правила Мінкульту

Новина з відео

14:27Зеленський прибув на прощання із "Да Вінчі" до Михайлівського собору

Новина з відео

13:58У центрі столиці Азербайджану влаштували стрілянину: перші подробиці

Новина з відео

13:24До Києва прибула прем'єрка Фінляндії

Новина з відео

12:58 Полякова зізналась, хто в її родині говорить українською найкраще

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:13Зеленський показав зворушливе відео з нагоди Дня Державного гімну України

Новина з відео

11:37 Христина Соловій презентувала кліп до саундтреку мультфільму "Мавка. Лісова пісня"

Новина з відео

11:12 Актори "Дизель шоу" вшанували пам'ять загиблої Марини Поплавської

Новина з відео

10:30 В Чорному морі немає ракетоносіїв, втім загроза не минула

Новина з відео

10:17 Синельникови та Філатов в унікальному тревел-шоу створили саунд Львова

Новина з фото

09:50 Чаку Норрісу — 83: чим займається одіозний актор, який підтримує Дональда Трампа

Ексклюзив

07:40Надмірна цікавість стає вбивчою на війні: історія бойового медика, якого врятував компот

07:23Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

Новина з фото

22:22 Знаменитості, які стали хрещеними батьками своїх зіркових друзів

Новина з фото

20:45 Павуки, темрява, висота і навіть сходи: все про фобії знаменитостей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:18"Захід визнав Україну членом свого клубу", — інтерв'ю з польським політологом

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

12:23Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

Актуальне по темі

None 10 Березень 14:39

СБУ на Одещині викрила шахраїв, які збагачувались на родичах загиблих воїнів

None 10 Березень 14:36

Учасники Нацвідбору на "Євробачення" не змогли виїхати за кордон через нові правила Мінкульту

None 10 Березень 14:50

Зеленський прибув на прощання із "Да Вінчі" до Михайлівського собору

None 10 Березень 14:26

Синоптики попередили про сильний вітер та опади

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB