Речниця Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк розповіла, чому окупанти постійно обстрілюють Очаків на Миколаївщині.

Від обстрілів дуже страждає Очаків

Задля того, щоб показати свою присутність та підкреслити силу рф обстрілює порт Миколаєва та інфраструктуру. Через терористичні дії ворога страждає цивільне населення, зокрема мешканці Очакова.



Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

Наталя Гуменюк зазначила, що таким чином армія рф намагається зірвати підключення портів Миколаївської області до зернової ініціативи. Дії росіян йдуть всупереч домовленостям з третьою стороною, що відповідає за дію "зернової угоди".



"Окупанти намагаються не допустити приєднання Миколаївської області до зернової ініціативи, знаючи, що Україна має визначення напрацювання у цій галузі. Обстрілюючи портову інфраструктуру, рф б'є також по школах, житлових будинках, рекреаційній зоні", — розповіла речниця.



Зазначається що зараз ведуться переговори з міжнародними партнерами, щодо ситуації з зерном з порту Миколаєва. Зокрема з тими, хто відповідає за безпеку функціонування "зернової угоди".



"Ворог намагається тримати ініціативу в своїх руках та імітувати контроль над Чорним морем в максимально доступних для нього районах. Поки вони мають змогу постачати зброю сухопутно, доти ці обстріли триватимуть методично", — додала Гуменюк.

Днями ворог атакував позиції марунових беретів своїм новітнім танком Т-90 "Прорив". Але підрозділ миколаївських десантників були готові до дій ворога. Новітній танк пішов слідом за "російським кораблем" з одного пострілу "Джавеліна".

Раніше ми писали, що окупанти продовжують тероризувати Миколаївщину. Дуже потерпає Очаків, який територіально близько розташований до окупованої Херсонщини. Після нічного обстрілу цивільних у лікарнях перебуває понад дві сотні людей.

Нагадаємо, російські війська стягують на Кінбурнську косу у Миколаївській області певні види озброєння, зокрема, РСЗВ. Таким чином вони намагаються поцілити в район Очакова і узбережжям протилежному Дніпровському лиману.