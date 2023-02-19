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Росія змінила тактику ракетних обстрілів: чого очікувати від ворога

19 лютого 2023 15:30
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Росія міняє тактику, застосовуючи менше ракет, ніж раніше: чому ворог пішов на такі кроки та чого чекати далі, - читати тут.
Ворог хоче знищити українську ППО
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Через низьку ефективність масованих ракетних атак, росія змінила тактику обстрілів України. Тепер ворог зосередився на частіших ударах меншою кількістю ракет. Таким чином росіяни прагнуть виснажити сили української ППО.

Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.



"Попередня тактика, коли вони мала багато ракет, але незначний результат не задовольняла росіян. Вони слідкували за віддачею. Ефективність роботи нашої ППО дуже дошкуляла", — розповіла речниця.

За словами Гуменюк росіянам цікава не тільки критична інфраструктура. Зараз йде війна на виснаження.

"Тому вони знайшли спосіб вимотування сил протиповітряної оборони сил України. Вони намагаються розвідати місця розташування цих систем", — додала Наталя Гуменюк.

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Нагадаємо, наразі у Чорному морі корабельне угруповання рф становить 9 одиниць. Серед яких 2 ракетоносії, один надводний та інший надводний. Загальний залп яких 8 "Калібрів".

У суботу, 18 лютого, російські окупанти здійснили нетипову атаку. Вони запустили лише чотири ракети, дві з яких було знищено засобами української протиповітряної оборони. З чим може бути пов'язана зміна тактики ракетних ударів рф, — читати тут. 

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