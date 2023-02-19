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Россия изменила тактику ракетных обстрелов: чего ждать от врага

19 февраля 2023 15:30
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Россия меняет тактику, применяя меньше ракет, чем раньше: почему враг пошел на такие шаги и чего ждать дальше – читать здесь.
Враг хочет уничтожить украинское ПВО
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Из-за низкой эффективности массированных ракетных атак россия изменила тактику обстрелов Украины. Теперь враг сосредоточился на более частых ударах меньшим количеством ракет. Таким образом, россияне стремятся истощить силы украинского ПВО.


Об этом сообщила в эфире телемарафона представитель Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.



"Предыдущая тактика, когда у них было много ракет, но незначительный результат не удовлетворяла россиян. Они следили за отдачей. Эффективность работы нашей ПВО очень донимала", — рассказала спикер.

По словам Гуменюк, россиянам интересна не только критическая инфраструктура. Сейчас идет война на истощение.

"Поэтому они нашли способ изматывания сил противовоздушной обороны сил Украины. Они пытаются разведать месторасположение этих систем", — добавила Наталья Гуменюк.

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Напомним, в настоящее время в Черном море корабельная группировка России составляет 9 единиц. Среди которых 2 ракетоносителя, один надводный и другой надводный. Общий залп которых 8 "Калибров".

В субботу, 18 февраля, российские оккупанты совершили нетипичную атаку. Они запустили всего четыре ракеты, две из которых были уничтожены средствами украинской противовоздушной обороны. С чем может быть связано изменение тактики ракетных ударов россии, — читать здесь.

Новости.LIVE узнавали прогнозы военных действий в Украине. Освободить Крым до конца лета, а Донбасс — до следующего года вполне реалистичная цель для Украины. Однако для этого необходимо, чтобы западные партнеры предоставили Украине все необходимое оружие, в том числе дальнобойные ракеты.

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