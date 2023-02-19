У Чорному морі перебувають кораблі рф, з готовими до атаки 8 крилатими ракетами, - Гуменюк.

У Чорному морі росія тримає ракетоносії, але з "Калібрами" у них проблема, — Гуменюк
Наразі у Чорному морі корабельне угруповання рф становить 9 одиниць. Серед яких 2 ракетоносії, один надводний та інший надводний. Загальний залп яких 8 "Калібрів".
Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня України.
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Речниця нагадала, що у росіян є ракетоносії, що нині перебувають у пунктах базування. Для бойової підготовки цих кораблів потрібно всього 2-3 години.
"Ми спостерігаємо невпевненість у ворога, щодо кількості цих ракет. Оскільки за нашою інформацією, вони намагаються підвозити запаси "Калібрів" з Севастополя. Ймовірно їх не вистачає", — розповіла речниця.
Наталя Гуменюк наголосила, що поповнення запасів у росіян неінтенсивне. Адже виробництво хоч і не зупинене повністю, але суттєво потерпає від санкцій.
"Це говорить про те, що швидкість відновлення запасу не така, як вони б хотіли. Однак ми бачили загальну оцінку експертів, що кількість "Калібрів" у них залишилась на рівні близько 20%", — сказала Наталя Гуменюк.
У суботу, 18 лютого, російські окупанти здійснили нетипову атаку. Вони запустили лише чотири ракети, дві з яких було знищено засобами української протиповітряної оборони. З чим може бути пов'язана зміна тактики ракетних ударів рф, — читати тут.
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