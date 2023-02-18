Росія вивела на бойове чергування 10 кораблів, серед них носії крилатих ракет "Калібр"

Ворог продовжує розвідку української території

Після ранкової ракетної атаки території України загроза повторних ударів не зникає. Ворожі кораблі чатують у Чорному морі, напоготові 12 крилатих ракет.

Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Наразі в Чорному морі чатують 10 кораблів рф, зокрема два ракетоносії споряджені 12 ракетами типу "Калібр".

"На позиціях залишається два ракетоносії: один – надводний, один — підводний. Це до 12 ракет типу “Калібр” готових і споряджених до застосування", — сказала Наталя Гуменюк.

Речниця підкреслила, що зброя високоточна й використовується по конкретних цілях. Тому ймовірність пошкодження критичної, військової інфраструктури зберігається.

"Наявність ракетоносіїв, як правило, погоджується із роботою авіації. А це говорить про те, що збирається розвідувальна інформація, вивчається ситуація та відпрацьовується злагодженість дій для завдавання масованих ракетних ударів", — зазначила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Щодо авіації, то речниця запевняє, що накопичити її вздовж кордону неможливо. До того ж розміщення її на летовищах поблизу українських військ може стати самогубством. Та останнім часом російська авіація досить активна.

"Спостерігаємо за активністю та застосуванням тактичної та стратегічної авіації з напрямку Криму. Вони намагаються чергувати види озброєння і хочуть плутати нашу ППО", — відзначила спікер.

Під час масштабної ранкової повітряної тривоги ворог "працював" з моря. Силам ППО вдалося збити дві з чотирьох ракет.

З ранку по всій країні лунав сигнал повітряної тривоги. Щоб уникнути серйозних наслідків у разі потрапляння в енергетичний сектор у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, застосували екстрені відключення світла.