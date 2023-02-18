Росія вивела на бойове чергування 10 кораблів, серед них носії крилатих ракет "Калібр"

Шторм не завада: у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 російських кораблів
Після ранкової ракетної атаки території України загроза повторних ударів не зникає. Ворожі кораблі чатують у Чорному морі, напоготові 12 крилатих ракет.
Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
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Наразі в Чорному морі чатують 10 кораблів рф, зокрема два ракетоносії споряджені 12 ракетами типу "Калібр".
"На позиціях залишається два ракетоносії: один – надводний, один — підводний. Це до 12 ракет типу “Калібр” готових і споряджених до застосування", — сказала Наталя Гуменюк.
Речниця підкреслила, що зброя високоточна й використовується по конкретних цілях. Тому ймовірність пошкодження критичної, військової інфраструктури зберігається.
"Наявність ракетоносіїв, як правило, погоджується із роботою авіації. А це говорить про те, що збирається розвідувальна інформація, вивчається ситуація та відпрацьовується злагодженість дій для завдавання масованих ракетних ударів", — зазначила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.
Щодо авіації, то речниця запевняє, що накопичити її вздовж кордону неможливо. До того ж розміщення її на летовищах поблизу українських військ може стати самогубством. Та останнім часом російська авіація досить активна.
"Спостерігаємо за активністю та застосуванням тактичної та стратегічної авіації з напрямку Криму. Вони намагаються чергувати види озброєння і хочуть плутати нашу ППО", — відзначила спікер.
Під час масштабної ранкової повітряної тривоги ворог "працював" з моря. Силам ППО вдалося збити дві з чотирьох ракет.
З ранку по всій країні лунав сигнал повітряної тривоги. Щоб уникнути серйозних наслідків у разі потрапляння в енергетичний сектор у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, застосували екстрені відключення світла.