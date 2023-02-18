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Шторм не завада: у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 російських кораблів

18 лютого 2023 15:57
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Росія вивела на бойове чергування 10 кораблів, серед них носії крилатих ракет "Калібр"
Ворог продовжує розвідку української території
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Після ранкової ракетної атаки території України загроза повторних ударів не зникає. Ворожі кораблі чатують у Чорному морі, напоготові 12 крилатих ракет.

Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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Наразі в Чорному морі чатують 10 кораблів рф, зокрема два ракетоносії споряджені 12 ракетами типу "Калібр". 

"На позиціях залишається два ракетоносії: один – надводний, один — підводний. Це до 12 ракет типу “Калібр” готових і споряджених до застосування", —  сказала Наталя Гуменюк. 

Речниця підкреслила, що зброя високоточна й використовується по конкретних цілях. Тому ймовірність пошкодження критичної, військової інфраструктури зберігається.

"Наявність ракетоносіїв, як правило, погоджується із роботою авіації. А це говорить про те, що збирається розвідувальна інформація, вивчається ситуація та відпрацьовується злагодженість дій для завдавання масованих ракетних ударів", — зазначила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Щодо авіації, то речниця запевняє, що накопичити її вздовж кордону неможливо. До того ж розміщення її на летовищах поблизу українських військ може стати самогубством. Та останнім часом російська авіація досить активна.  

"Спостерігаємо за активністю та застосуванням тактичної та стратегічної авіації з напрямку Криму.   Вони намагаються чергувати види озброєння і хочуть плутати нашу ППО", — відзначила спікер.

Під час масштабної ранкової повітряної тривоги ворог "працював" з моря. Силам ППО вдалося збити дві з чотирьох ракет. 

З ранку по всій країні лунав сигнал повітряної тривоги. Щоб уникнути серйозних наслідків у разі потрапляння в енергетичний сектор у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях, застосували екстрені відключення світла.

 

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