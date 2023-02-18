Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Шторм не помеха: в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 российских кораблей arrow

Шторм не помеха: в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 российских кораблей

18 февраля 2023 15:57
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Россия вывела на боевое дежурство 10 кораблей, среди них носители крылатых ракет "Калибр"
Враг продолжает разведку украинской территории
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

После утренней ракетной атаки на территории Украины угроза повторных ударов не исчезает. Вражеские корабли подстерегают в Черном море, изготовив 12 крылатых ракет.

Об этом сообщила в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Читайте также:

Сейчас в Черном море подстерегают 10 кораблей России, в том числе два ракетоносителя снаряжены 12 ракетами типа "Калибр".

"На позициях остается два ракетоносителя: одна — надводная, одна — подводная. Это до 12 ракет типа "Калибр" готовых и снаряженных к применению", — сказала Наталья Гуменюк.

Спикер подчеркнула, что оружие высокоточное и используется по конкретным целям. Поэтому возможность повреждения критической, военной инфраструктуры сохраняется.

"Наличие ракетоносителей, как правило, соглашается с работой авиации. А это говорит о том, что собирается разведывательная информация, изучается ситуация и отрабатывается слаженность действий по нанесению массированных ракетных ударов", — отметила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Что касается авиации, то спикер уверяет, что накопить ее вдоль границы невозможно. К тому же размещение ее на аэродромах вблизи украинских войск может стать самоубийством. Но в последнее время российская авиация достаточно активна.

"Наблюдаем за активностью и применением тактической и стратегической авиации по направлению Крыма. Они пытаются чередовать виды вооружения и хотят путать наше ПВО", — отметила спикер.

Во время масштабной утренней воздушной тревоги враг "работал" с моря. Силам ПВО удалось сбить две из четырех ракет.

С утра по всей стране раздавался сигнал воздушной тревоги. Чтобы избежать серьезных последствий при попадании в энергетический сектор в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, применили экстренные отключения света.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

15:53 Пенсия 4,4 тыс. гривен и надбавки: кто имеет право на такую выплату

15:47 Минкульт вместе с Джамалой анонсировали крупный проект о Крыме: что известно

15:37 В Hogwarts Legacy появилась украинская версия сайта

Новина з відео

15:33 Ночной "отстрел" окупантов: в СБУ показали, как работают украинские снайперы

15:27 Астрономы нашли новую галактику, она очень похожа на Млечный Путь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:25 Борьба с тарифами: одессит подал в суд на городской исполком из-за тарифов на парковку

15:15 Как распознать повышенный уровень холестерина по глазам: ответ кардиолога

Новина з фото

15:13 Министр Малюська попросил ChatGPT написать законопроект о легализации проституции

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

14:56 Убийцу, который изнасиловал и до смерти забил 8-летнюю девочку, посадили на 260 лет

Новина з відео

15:33 Ночной "отстрел" окупантов: в СБУ показали, как работают украинские снайперы

Новина з відео

12:09 Оккупанты повредили десять многоэтажек и ранили двух человек в Хмельницком

Новина з відео

08:30 Цыганков впервые забивает и отдает голевую передачу в чемпионате Испании

Новина з відео

08:15 Режиссер Семен Горов представил документалку об украинских художниках во время войны

Новина з відео

20:33 Зеленский о военной помощи Украине: снимается табу по дальнобойным ракетам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

20:25 "Не планировала этот релиз": Слава Каминская представила новую украиноязычную песню

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Новина з відео

18:15 "Россияне поддерживают этот режим": фронтмен группы Scorpions прокомментировал войну в Украине

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокомментировала насильственное вручение повесток в Одессе

Новина з відео

17:22 "Это негласная программа": российские пропагандисты сочинили страшилку о европейцах, которые охотятся за умными детьми

Оновлено

15:00 Сидеть весь день вредно для здоровья — ученые нашли простой способ этому противостоять

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Рік великої війни

19:30 Что происходит на рынке труда Украины с начала войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Эксклюзив

18:00 Россия накапливает ракеты и стягивает к границам с Украиной авиацию: какой может быть атака 24 февраля

Эксклюзив

09:00 Активность антикоррупционеров: лапша на уши Запада или единственная возможность выжить

08:00 Присутствие вагнеровцев в Африке растет

Эксклюзив

23:00 "Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

Актуальное по теме

None 18 Февраль 16:03

Пенсия 4,4 тыс. гривен и надбавки: кто имеет право на такую выплату

None 18 Февраль 15:47

Минкульт вместе с Джамалой анонсировали крупный проект о Крыме: что известно

None 18 Февраль 15:37

В Hogwarts Legacy появилась украинская версия сайта

None 18 Февраль 15:34

Ночной "отстрел" окупантов: в СБУ показали, как работают украинские снайперы

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB