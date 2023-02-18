Россия вывела на боевое дежурство 10 кораблей, среди них носители крылатых ракет "Калибр"

Враг продолжает разведку украинской территории

После утренней ракетной атаки на территории Украины угроза повторных ударов не исчезает. Вражеские корабли подстерегают в Черном море, изготовив 12 крылатых ракет.

Об этом сообщила в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Сейчас в Черном море подстерегают 10 кораблей России, в том числе два ракетоносителя снаряжены 12 ракетами типа "Калибр".

"На позициях остается два ракетоносителя: одна — надводная, одна — подводная. Это до 12 ракет типа "Калибр" готовых и снаряженных к применению", — сказала Наталья Гуменюк.

Спикер подчеркнула, что оружие высокоточное и используется по конкретным целям. Поэтому возможность повреждения критической, военной инфраструктуры сохраняется.

"Наличие ракетоносителей, как правило, соглашается с работой авиации. А это говорит о том, что собирается разведывательная информация, изучается ситуация и отрабатывается слаженность действий по нанесению массированных ракетных ударов", — отметила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Что касается авиации, то спикер уверяет, что накопить ее вдоль границы невозможно. К тому же размещение ее на аэродромах вблизи украинских войск может стать самоубийством. Но в последнее время российская авиация достаточно активна.

"Наблюдаем за активностью и применением тактической и стратегической авиации по направлению Крыма. Они пытаются чередовать виды вооружения и хотят путать наше ПВО", — отметила спикер.

Во время масштабной утренней воздушной тревоги враг "работал" с моря. Силам ПВО удалось сбить две из четырех ракет.

С утра по всей стране раздавался сигнал воздушной тревоги. Чтобы избежать серьезных последствий при попадании в энергетический сектор в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, применили экстренные отключения света.