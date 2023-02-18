Россия вывела на боевое дежурство 10 кораблей, среди них носители крылатых ракет "Калибр"

Шторм не помеха: в Черном море на боевом дежурстве находятся 10 российских кораблей
После утренней ракетной атаки на территории Украины угроза повторных ударов не исчезает. Вражеские корабли подстерегают в Черном море, изготовив 12 крылатых ракет.
Об этом сообщила в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
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Сейчас в Черном море подстерегают 10 кораблей России, в том числе два ракетоносителя снаряжены 12 ракетами типа "Калибр".
"На позициях остается два ракетоносителя: одна — надводная, одна — подводная. Это до 12 ракет типа "Калибр" готовых и снаряженных к применению", — сказала Наталья Гуменюк.
Спикер подчеркнула, что оружие высокоточное и используется по конкретным целям. Поэтому возможность повреждения критической, военной инфраструктуры сохраняется.
"Наличие ракетоносителей, как правило, соглашается с работой авиации. А это говорит о том, что собирается разведывательная информация, изучается ситуация и отрабатывается слаженность действий по нанесению массированных ракетных ударов", — отметила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Что касается авиации, то спикер уверяет, что накопить ее вдоль границы невозможно. К тому же размещение ее на аэродромах вблизи украинских войск может стать самоубийством. Но в последнее время российская авиация достаточно активна.
"Наблюдаем за активностью и применением тактической и стратегической авиации по направлению Крыма. Они пытаются чередовать виды вооружения и хотят путать наше ПВО", — отметила спикер.
Во время масштабной утренней воздушной тревоги враг "работал" с моря. Силам ПВО удалось сбить две из четырех ракет.
С утра по всей стране раздавался сигнал воздушной тревоги. Чтобы избежать серьезных последствий при попадании в энергетический сектор в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях, применили экстренные отключения света.