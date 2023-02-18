Росіяни атакували Україну чотирма крилатими ракетами: збито не всі цілі.

Українській ППО вдалося вразити частину цілей

Під час масштабної ранкової повітряної тривоги ворог "працював" з моря. Силам ППО вдалося збити дві з чотирьох ракет

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

"18 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря. Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони", — йдеться у повідомленні.

Представники Командування наголошують про те, що загроза ракетних атак залишається. Тому необхідно дотримуватися усіх правил безпеки, як тільки пролунає сигнал тривоги.

Кораблі рф у Чорному морі

Зазначимо, кількість ворожих кораблів у Чорному морі збільшилась з 7 до 11. Разом з тим й кількість "Калібрів" зросла до 24 одиниць. Деталі читайте в матеріалі.

Чим ближче до 24 лютого, року повномасштабного вторгнення рф на територію України, тим більше закликів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На річницю війни кремлю потрібно буде відзвітувати росіянам про хід так званої "спецоперації", тож слід бути готовим до всього.

Нагадаємо, на Лиманському напрямку російські окупаційні війська втратили сім танків і десять бронемашин завдяки аеророзвідці НГУ. Артилеристи ЗСУ ліквідували виявлені нацгвардійцями цілі.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський поділився черговою добіркою фото українських захисників. Гарант наголосив, що підтримка України — наближує мир.

Нагадаємо, ранок суботи, 18 лютого, в Україні розпочався з оголошення повітряної тривоги майже у всіх регіонах. Вона пов'язана із запуском ракети Росії.