Що відбуватиметься 24 лютого та до чого слід готуватися

Не нехтуйте сигналами тривоги

Чим ближче до 24 лютого, року повномасштабного вторгнення рф на територію України, тим більше закликів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На річницю війни кремлю потрібно буде відзвітувати росіянам про хід так званої "спецоперації", тож слід бути готовим до всього.

Про це зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Щоб прикритись від ганебного року війни в Україні він може піти на все. Тому завжди потрібно виконувати правила поведінки під час повітряних тривог. Сьогодні, завтра, післязавтра і до нашої перемоги та миру. Бо це творіння у кремлі воно кончене. І він не знає, як подати цю війну, цей рік, цю ганьбу своїм рабам. І щось буде придумувати", — зазначив Сергій Братчук.

Що думають в ОП

В ОП розповіли, чого чекати від росії 24 лютого. Окупанти намагаються накопичити ракети, які використають для масованої атаки. Як зазначив радник керівника ОП Михайло Подоляк росія хоче продемонструвати у річницю вторгнення в Україну, що в них досі є "порох у порохівниці".

Тим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна готова до різних сценаріїв. Й слід слухати Повітряні сили, адже саме ці люди, вміють збивати російські та інші повітряні цілі.

Тим часом за 16 лютого російські окупаційні війська завдали 41 ракетний та 24 авіаційні удари по території України. Внаслідок чого є поранені та загиблі серед цивільних.

Зазначимо загальні російські втрати у повномасштабній війні в Україні, імовірно, сягають 200 тисяч загиблих і поранених. Однією з причин великих втрат є погане медичне забезпечення окупаційних військ.