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Сергей Братчук рассказал, что будет проходить 24 февраля и к чему следует готовиться

17 февраля 2023 10:28
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Что будет проходить 24 февраля и к чему следует готовиться
Не пренебрегайте сигналами тревоги
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Чем ближе к 24 февраля, году полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, тем больше призывов не игнорировать сигналы воздушной тревоги. На годовщину войны кремлю нужно будет отчитаться россиянам о ходе так называемой "спецоперации", поэтому нужно быть готовым ко всему.

Об этом отметил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"Чтобы прикрыться от позорного года войны в Украине, он может пойти на все. Поэтому всегда нужно выполнять правила поведения во время воздушных тревог. Сегодня, завтра, послезавтра и до нашей победы и мира. Потому что это творение в кремле, оно конченое. И он не знает как подать эту войну, этот год, этот позор своим рабам. И что-то будет придумывать", — отметил Сергей Братчук.

Что думают в ОП

В ОП рассказали, чего ждать от россии 24 февраля. Оккупанты пытаются накопить ракеты, которые используют для массированной атаки. Как отметил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, россия хочет продемонстрировать в годовщину вторжения в Украину, что у них до сих пор есть "порох в пороховнице".

Между тем руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина готова к разным сценариям. И следует слушать Воздушные силы, ведь именно эти люди умеют сбивать российские и другие воздушные цели.

Между тем за 16 февраля российские оккупационные войска нанесли 41 ракетный и 24 авиационных удара по территории Украины. В результате ранены и погибли среди гражданских.

Отметим общие российские потери в полномасштабной войне в Украине, предположительно, достигают 200 тысяч погибших и раненых. Одной из причин больших потерь является плохое медицинское обеспечение оккупационных войск.

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