Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Очередная атака с моря: россияне запустили по Украине "Калибры" arrow

Очередная атака с моря: россияне запустили по Украине "Калибры"

18 февраля 2023 13:40
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Россияне атаковали Украину четырьмя крылатыми ракетами: сбиты не все цели.
Украинскому ПВО удалось поразить часть целей
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Во время масштабной утренней воздушной тревоги враг "работал" с моря. Силам ПВО удалось сбить две из четырех ракет

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

"18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Представители Командования подчеркивают, что угроза ракетных атак остается. Поэтому необходимо соблюдать все правила безопасности, как только раздастся сигнал тревоги.

Корабли России в Черном море

Отметим, количество вражеских кораблей в Черном море увеличилось с 7 до 11. Вместе с тем и количество "Калибров" выросло до 24 единиц. Детали читайте в материале .

Чем ближе к 24 февраля, году полномасштабного вторжения России на территорию Украины, тем больше призывов не игнорировать сигналы воздушной тревоги. На годовщину войны кремлю нужно будет отчитаться россиянам о ходе так называемой "спецоперации", поэтому нужно быть готовым ко всему.

Напомним, на Лиманском направлении российские оккупационные войска потеряли семь танков и десять бронемашин благодаря аэроразведке НГУ. Артиллеристы ВСУ ликвидировали выявленные нацгвардейцами цели.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился очередной подборкой фото украинских защитников. Гарант подчеркнул, что поддержка Украины приближает мир.

Напомним, утро субботы, 18 февраля, в Украине началось с объявления воздушной тревоги почти во всех регионах. Она связана с запуском ракеты России.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

14:11 Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря: что известно

14:03 За российскую "дочку" Raiffeisen Bank взялся Минфин США, — Reuters

14:01 Глава Еврокомиссии и премьер Финляндии рассказали, как европейские правительства до сих пор демонстрируют сексизм

Новина з фото

13:53 Наводила ракеты по школам и электроподстанциям: СБУ задержала корректировщицу огня

13:37 В Турции спасли ребенка и двух взрослых, проведших под завалами 300 часов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

13:36 Недалеко от Львова произошло ДТП: травмированы семь человек

13:33 Была угроза попадания: ракеты рф пролетели опасно близко от Южноукраинской АЭС

13:23 Трудоустройство в Киеве: какие актуальные вакансии и сколько платят

13:15 На Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма Шона Пенна о войне в Украине

13:14 В разведке рассказали, существует ли угроза наступления с территории Беларуси

Новина з відео

12:09 Оккупанты повредили десять многоэтажек и ранили двух человек в Хмельницком

Новина з відео

08:30 Цыганков впервые забивает и отдает голевую передачу в чемпионате Испании

Новина з відео

08:15 Режиссер Семен Горов представил документалку об украинских художниках во время войны

Новина з відео

20:33 Зеленский о военной помощи Украине: снимается табу по дальнобойным ракетам

Новина з відео

20:25 "Не планировала этот релиз": Слава Каминская представила новую украиноязычную песню

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Новина з відео

18:15 "Россияне поддерживают этот режим": фронтмен группы Scorpions прокомментировал войну в Украине

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокомментировала насильственное вручение повесток в Одессе

Новина з відео

17:22 "Это негласная программа": российские пропагандисты сочинили страшилку о европейцах, которые охотятся за умными детьми

Новина з відео

16:13 Нидерланды, Германия и Дания готовы передать Украине около 100 танков, — Зеленский

10:00 Израиль слезает с забора: помощь Украине будет увеличена, вопрос с поставками оружия остался открытым

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 51-я. Возле границы враг строит военные лагеря

22:00 Как россия дестабилизирует ситуацию в Молдове

Рік великої війни

19:30 Что происходит на рынке труда Украины с начала войны

Эксклюзив

18:20 Для полного перехода на украинский язык Одесской области понадобится 10 лет: представительница языкового омбудсмена на Юге Ярослава Витко-Присяжнюк

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 Россия накапливает ракеты и стягивает к границам с Украиной авиацию: какой может быть атака 24 февраля

Эксклюзив

09:00 Активность антикоррупционеров: лапша на уши Запада или единственная возможность выжить

08:00 Присутствие вагнеровцев в Африке растет

Эксклюзив

23:00 "Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

20:07 Чего ждать на Мюнхенской конференции по безопасности

Актуальное по теме

None 18 Февраль 14:11

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря: что известно

None 18 Февраль 14:15

За российскую "дочку" Raiffeisen Bank взялся Минфин США, — Reuters

None 18 Февраль 14:01

Глава Еврокомиссии и премьер Финляндии рассказали, как европейские правительства до сих пор демонстрируют сексизм

None 18 Февраль 13:59

Наводила ракеты по школам и электроподстанциям: СБУ задержала корректировщицу огня

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB