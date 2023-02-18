Россияне атаковали Украину четырьмя крылатыми ракетами: сбиты не все цели.

Украинскому ПВО удалось поразить часть целей

Во время масштабной утренней воздушной тревоги враг "работал" с моря. Силам ПВО удалось сбить две из четырех ракет

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Две ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

Представители Командования подчеркивают, что угроза ракетных атак остается. Поэтому необходимо соблюдать все правила безопасности, как только раздастся сигнал тревоги.

Корабли России в Черном море

Отметим, количество вражеских кораблей в Черном море увеличилось с 7 до 11. Вместе с тем и количество "Калибров" выросло до 24 единиц. Детали читайте в материале .

Чем ближе к 24 февраля, году полномасштабного вторжения России на территорию Украины, тем больше призывов не игнорировать сигналы воздушной тревоги. На годовщину войны кремлю нужно будет отчитаться россиянам о ходе так называемой "спецоперации", поэтому нужно быть готовым ко всему.

Напомним, на Лиманском направлении российские оккупационные войска потеряли семь танков и десять бронемашин благодаря аэроразведке НГУ. Артиллеристы ВСУ ликвидировали выявленные нацгвардейцами цели.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился очередной подборкой фото украинских защитников. Гарант подчеркнул, что поддержка Украины приближает мир.

Напомним, утро субботы, 18 февраля, в Украине началось с объявления воздушной тревоги почти во всех регионах. Она связана с запуском ракеты России.