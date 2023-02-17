Кількість кораблів в Чорному морі зростає: яку загрозу вони несуть

Не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Кількість ворожих кораблів у Чорному морі збільшилась з 7 до 11. Разом з тим й кількість "Калібрів" зросла до 24 одиниць.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Скільки кораблів загрожують

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, з них 3 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 24 ракет;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель, ракетоносіїв немає;

в Середземному морі — 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 72 ракети;

Ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Нагадаємо, ніч на 16 лютого минула під сигнали повітряної тривоги та під звуки збиття ракет. Під час обстрілу території України російські окупаційні війська запустили з акваторії Чорного моря вісім ракет "Калібр". Українська ППО успішно протидіяла цьому ракетному удару. Шість із них ліквідовані на території Миколаївської області, дві — Херсонської.

Чим ближче до 24 лютого, року повномасштабного вторгнення рф на територію України, тим більше закликів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На річницю війни кремлю потрібно буде відзвітувати росіянам про хід так званої "спецоперації", тож слід бути готовим до всього.

Фото armyinform