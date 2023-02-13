Армія рф активізує повітряну розвідку та збільшила кількість "Калібрів"

Ворог може завдати удару в будь-який момент

В Чорному морі збільшилась кількість ракетоносіїв. Також ворог активізує повітряну розвідку.

Про це повідомляє ОК "Південь".

До двох підводних ракетоносіїв додався фрегат, тож загальний залп ракет типу "Калібр" наразі становить 16. Також вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних БпЛА.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Будьте уважними і пильними. У випадку виявлення підозрілих осіб, фактів збирання ними інформації про стратегічні об'єкти негайно сповіщайте компетентні органи", — йдеться в повідомленні.

Коли чекати масований обстріл

За словами Гуменюк, така ситуація свідчить про те, що окупанти не відмовилися від тактики масованих ракетних ударів по українській території. Зважаючи на те, що росіянам потрібно близько двох тижнів для підготовки нового удару, варто очікувати, що наступний масовий обстріл відбудеться 24 лютого, на річницю початку повномасштабної війни.

Міжнародна підтримка

Українська сторона підтвердила факт передачі Збройним силам України данських САУ Caesar. Данія віддала на потреби воюючої з росією країни усі гаубиці, які перебували на її озброєнні.

Головний концерн ФРН Rheinmetall готовий надати Україні найсучасніший бойовий танк у світі — Panther. Німеччина веде переговори з Києвом щодо постачання танка.

Тим часом останні події на фронтах російсько-української війни вказують на те, що якісний перелом в ній настане ще нескоро. Але передумови для нього вже складаються сьогодні.

Фото DW