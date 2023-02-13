Армия РФ активизирует воздушную разведку и увеличила количество "Калибров"

Враг может нанести удар в любой момент

В Черном море увеличилось количество ракетоносителей. Также враг активизирует воздушную разведку.

Об этом сообщает ОК "Юг".

К двум подводным ракетоносителям добавился фрегат, поэтому общий залп ракет типа "Калибр" составляет 16. Также вдоль линии фронта фиксируется увеличение разведывательных БПЛА.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Будьте внимательны и бдительны. В случае обнаружения подозрительных лиц, фактов сбора ими информации о стратегических объектах немедленно извещайте компетентные органы", — говорится в сообщении.

Когда ждать массированный обстрел

По словам Гуменюк, такая ситуация свидетельствует, что оккупанты не отказались от тактики массированных ракетных ударов по украинской территории. Учитывая, что россиянам нужно около двух недель для подготовки нового удара, следует ожидать, что следующий массовый обстрел состоится 24 февраля, к годовщине начала полномасштабной войны.

Международная поддержка

Украинская сторона подтвердила факт передачи вооруженным силам Украины датских САУ Caesar. Дания отдала на нужды воюющей с россией страны все находившиеся на ее вооружении гаубицы.

Главный концерн ФРГ Rheinmetall готов предоставить Украине самый современный боевой танк в мире — Panther. Германия ведет переговоры с Киевом по поставке танка.

Между тем, последние события на фронтах российско-украинской войны указывают на то, что качественный перелом в ней наступит еще нескоро. Но предпосылки для него уже складываются сегодня.

Фото DW