В Чорному морі побільшало кораблів

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

Сьогодні, 13 лютого, росіяни вивели 11 кораблів на бойове чергування. Серед них є два ракетоносії.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Скільки кораблів загрожують

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 8 ракет;

в Азовському морі – 1 ворожий корабель;

в Середземному морі — 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп — 72 ракети;

Втім, ситуація може змінитися досить швидко, як і кількість "Калібрів". Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Коли чекати наступний обстріл

Російське корабельне угруповання не зменшилося, на бойовому чергуванні перебувають два підводні човни-ракетоносії. Наступний масовий ракетний удар може відбутися 24 лютого. За словами Гуменюк, така ситуація свідчить про те, що окупанти не відмовилися від тактики масованих ракетних ударів по українській території.

Зважаючи на те, що росіянам потрібно близько двох тижнів для підготовки нового удару, варто очікувати, що наступний масовий обстріл відбудеться 24 лютого, на річницю початку повномасштабної війни.

"Знищення" мосту в Затоці

Дням в мережі почала ширитись інформація про "знищення" мосту в Затоці за допомогою морського дрона. Втім ця інформація з’явилась на російських ресурсах й не відповідає дійсності. Деталі читайте в матеріалі.