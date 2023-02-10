В Чорному морі зафіксовані ракетоносії рф

Загроза з Чорного моря: скільки кораблів рф вийшли на бойове чергування
Сьогодні в Чорному морі шторм зменшився до 3-4 балів, і одразу активізувалося корабельне угруповання рф. На бойове чергування ворог вивів ракетоносії.
Про це повідомляє ОК "Південь".
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Ворог вивів три ракетоносії, серед яких і один підводний. Загальний залп "Калібрів" може складати до 20 ракет.
"Напередодні ворог запускав розвідувальні безпілотники, один з яких був влучно збитий силами протиповітряної оборони. За цим, враховуючи й нічну атаку дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, і підвищену активність ворожої авіації, проглядається підготовка до ракетних ударів", — йдеться в повідомленні.
Що відомо про ракету типу "Калібр"
Особливість "Калібрів" у їхній універсальності. Це озброєння можна запускати як з кораблів та підводних човнів, так і з літаків та наземних пускових установок.
На озброєнні у росії є:
- ракетні комплекси "Калібр" для озброєння підводних човнів ("Калибр-ПЛЭ", експортне позначення Club-S);
- ракетні комплекси для озброєння бойових надводних кораблів ("Калибр-НКЭ", експортне позначення Club-N);
- мобільні ракетні комплекси "Калібр-М" (експортне позначення Club-M);
- комплекси ракетної зброї авіаційного базування "Калібр-А" (експортне позначення Club-A).
Характеристики крилатих ракет "Калібр"
Головна небезпечність крилатих ракет цього типу — їхня швидкість, а саме 180-240 м/с. Друге — те, що ракета йде на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Це знижує ефективність роботи по ній не лише українських систем ППО, а й ППО країн НАТО.
Масштабна повітряна тривога
В останній день робочого тижня по всій території України пролунав сигнал повітряної тривоги. Російські окупаційні війська здійснили пуски ракет. В повітрі знаходиться ворожа авіація.
Нагадаємо, в Україні триває триста п’ятдесят друга доба російського широкомасштабного вторгнення. За цей час окупанти зазнали колосальних втрат, тому, аби продовжувати бій, загарбники у традиційний спосіб поповнюють особовий склад з в'язнів.