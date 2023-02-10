В Черном море зафиксированы ракетоносители рф

Уже сообщают о пусках "Калибров"

Сегодня в Черном море шторм уменьшился до 3-4 баллов, и сразу активизировалась корабельная группировка россии. На боевое дежурство враг вывел ракетоносители.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Враг вывел три ракетоносителя, среди которых и один подводный. Общий залп "Калибров" может составлять до 20 ракет.

"Накануне враг запускал разведывательные беспилотники, один из которых был метко сбит силами противовоздушной обороны. За этим, учитывая и ночную атаку дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, и повышенную активность вражеской авиации, просматривается подготовка к ракетным ударам", — говорится в сообщении.

Что известно о ракете типа "Калибр"

Особенность "Калибров" в их универсальности. Это вооружение можно запускать как с кораблей и подлодок, так и с самолетов и наземных пусковых установок.

На вооружении у россии есть:

ракетные комплексы "Калибр" для вооружения подлодок ("Калибр-ПЛЭ", экспортное обозначение Club-S);

ракетные комплексы для вооружения боевых надводных кораблей ("Калибр-НКЭ", экспортное обозначение Club-N);

мобильные ракетные комплексы "Калибр-М" (экспортное обозначение Club-M);

комплексы ракетного оружия авиационного базирования "Калибр-А" (экспортное обозначение Club-A).

Характеристики крылатых ракет "Калибр"

Главная опасность крылатых ракет этого типа — их скорость, а именно 180-240 м/с. Второе — то, что ракета идет на малых высотах и фактически может лавировать с учетом рельефа местности. Это снижает эффективность работы по ней не только украинских систем ПВО, но и ПВО стран НАТО.

Масштабная воздушная тревога

В последний день рабочей недели по всей территории Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Российские оккупационные войска совершили пуски ракет. В воздухе находится вражеская авиация.

Напомним, в Украине длится триста пятьдесят вторые сутки российского широкомасштабного вторжения. За это время оккупанты понесли колоссальные потери, поэтому чтобы продолжать бой, захватчики традиционно пополняют личный состав из заключенных.