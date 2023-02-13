В Черном море стало больше кораблей

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

Сегодня, 13 февраля, россияне вывели 11 кораблей на боевое дежурство. Среди них есть два ракетоносителя.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп — 8 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море - 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп — 72 ракеты;

Впрочем, ситуация может измениться довольно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Когда ждать следующий обстрел

Российская корабельная группировка не уменьшилась, на боевом дежурстве находятся две подлодки-ракетоносители. Следующий массовый ракетный удар может произойти 24 февраля. По словам Гуменюк, такая ситуация свидетельствует, что оккупанты не отказались от тактики массированных ракетных ударов по украинской территории.

Учитывая, что россиянам нужно около двух недель для подготовки нового удара, следует ожидать, что следующий массовый обстрел состоится 24 февраля, к годовщине начала полномасштабной войны.

"Уничтожение" моста в Затоке

Днями в сети начала распространяться информация об "уничтожении" моста в Затоке с помощью морского дрона. Впрочем, эта информация появилась на российских ресурсах и не соответствует действительности. Подробности читайте в материале.