Братчук прокоментував "знищення" мосту у Затоці на Одещині

Братчук прокоментував "знищення" мосту в Затоці на Одещині
Дням в мережі почала ширитись інформація про "знищення" мосту в Затоці за допомогою морського дрона. Втім ця інформація з’явилась на російських ресурсах й не відповідає дійсності.
Про це в ефірі єдиного марафону зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
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"По ситуації в Затоці, то ми говоримо про інформаційні вкидання щодо Одеси та Одещини. По-перше, ризик висадки морського десанту завжди є до закінчення війни, але морського десанту сьогодні не буде. Чорне море стане для них мертвим. Умов для висадки десанту у ворога немає. Що стосується тих дронів, то треба дивитися звідки та інформація по мосту в Затоці — її виклала російська Telegram-помийка. На жаль, деякі наші канали та ЗМІ підхопили", — зазначив Братчук.
Використання надводних дронів
Тим часом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у розмові з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі поділився своїм занепокоєнням у зв’язку з використанням надводних дронів. На його думку, це створює загрозу цивільному судноплавству.
Що відомо про надводні дрони
Надводні безпілотники мають доволі різноманітні конструкції і характеристики. Вони можуть виглядати як невеликий човен чи каяк або як баржа чи вітрильник.
В ударному дроні у передній частині судна може міститися вибухівка, що перетворює його на атакувальну зброю. Вони зазвичай мають систему відеоспостереження, локатори і зв'язок з центром управління. Вони можуть займатися розвідкою, доставленням вантажів, а також працювати як дрони-камікадзе.
Вага пристрою становить близько 100 кг, додатково він може нести 50–60 кг вибухівки. Цього заряду достатньо, аби пошкодити великий військовий корабель, цивільні судна та портові будівлі.
Тим часом у росіян все ще є плани на Одесу. Чи можливий наступ з моря чи суходолу, читайте в матеріалі.