Чи можливий наступ рф на Одесу

Братчук прокоментував ймовірний наступ росіян

У росіян все ще є плани на Одесу. Втім успіхом для окупантів це не закінчиться.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Ворог постійно згадує про свої плани щодо наступу на Одесу. Втім ця військово-десантна операція просто неможлива, адже чорноморське узбережжя дуже ретельно підготовлено до протидії десантній операції.

"Ворог не має компоненти для такої операції. Це суходіл, де переваги у ворога точно не буде. Пам’ятаємо, що у нас є фортеці Херсон, Миколаїв. Ми говоримо про те, що наші ВМС, наше узбережжя зміцнене не так, як це було до 24 лютого минулого року. Ми говоримо про "Нептуни", ми говоримо про "Гарпуни". Тому у випадку, якщо ворог буде висаджувати там морську піхоту чи повітряний десант, то Чорне море для них стане мертвим морем", — зазначив Братчук.

Резніков про наступ на Одесу

"Для того, щоб ризикувала Одеса, вони мають панувати на Чорному морі, але ми цього їх лишили, коли відправили флагман "Москва" за відомою адресою. Тому з моря я не бачу загроз для Одеси та можливостей у росіян", — зазначив вчора на брифінгу Олексій Резніков.

Також міністр оборони додав, що по суходолу наступ на Одесу також малоймовірний. Окупантам спочатку слід пройти Херсон, потім форсувати Дніпро і Миколаїв, а вони вже намагалися це робити минулого разу. Результат всі відомий.

Раніше видання Bloomberg оприлюднило дані, що кремль не змінив своїх цілей щодо України і готується до нового наступу. Путіна не цікавлять втрати, адже він хоче повернути собі ініціативу у війні.

Нагадаємо, напередодні в українській розвідці заявили, що знають про плани кремля щодо нового наступу. Втім, ЗСУ наперед прораховують усі кроки ворога.

Також днями у Генштабі ЗСУ повідомляли, що в районі Бахмута ворог щодня втрачає батальйон убитими. Окрім того, окупанти вже два місяці не можуть прорвати українську оборону.