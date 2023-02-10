Возможно ли наступление России на Одессу

Братчук прокомментировал вероятное наступление россиян

У россиян все еще есть планы на Одессу. Впрочем, успехом для оккупантов это не закончится.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Враг постоянно упоминает о своих планах по наступлению на Одессу. Впрочем, эта военно-десантная операция просто невозможна, ведь черноморское побережье очень тщательно подготовлено к противодействию десантной операции.

"Враг не имеет компонентов для такой операции. Это суша, где преимущества у врага точно не будет. Помним, что у нас есть крепости Херсон, Николаев. Мы говорим, что наши ВМС, наше побережье укреплено не так, как это было до 24 февраля прошлого года. Мы говорим о "Нептунах", мы говорим о "Гарпунах". Поэтому в случае, если враг будет высаживать там морскую пехоту или воздушный десант, то Черное море для них станет мертвым морем", — отметил Братчук.

Резников о наступлении на Одессу

"Для того чтобы рисковать Одесса, они должны властвовать на Черном море, но мы этого их оставили, когда отправили флагман "Москва" по известному адресу. Поэтому с моря я не вижу угроз для Одессы и возможностей у россиян", — отметил вчера на брифинге Алексей Резников.

Также министр обороны добавил, что по суше наступление на Одессу также маловероятно. Оккупантам сначала следует пройти Херсон, потом форсировать Днепр и Николаев, а они уже пытались это делать в прошлый раз. Результат все известен.

Ранее издание Bloomberg обнародовало данные, что кремль не изменил своих целей по отношению к Украине и готовится к новому наступлению. Путина не интересуют потери, ведь он хочет вернуть инициативу в войне.

Напомним, накануне в украинской разведке заявили, что знают о планах кремля по новому наступлению. Впрочем, ВСУ заранее просчитывают все шаги врага.

Также на днях в Генштабе ВСУ сообщали, что в районе Бахмута враг ежедневно теряет батальон убитыми. Кроме того, оккупанты уже два месяца не могут прорвать украинскую оборону.