Наступ на Одеську область

У росіян для цього буде недостатньо засобів та сил

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Навіть під час можливого повномасштабного наступу у росіян для цього буде недостатньо засобів та сил. Проте зараз зберігається небезпека на південних територіях.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися під час брифінгу в Одесі.

В української розвідки після аналізу російських угрупувань заявляють — у ворога зараз немає значних перспектив та можливостей, щоб загрожувати Одесі.

"Для того, щоб ризикувала Одеса, вони мають панувати на Чорному морі, але ми цього їх лишили, коли відправили флагман "Москва" за відомою адресою. А зараз на узбережжі чергують і "Гарпуни", і "Нептуни", і берегова артилерія. Тому з моря я не бачу загроз для Одеси та можливостей у росіян. Щоб загрожувати по суходолу, їм потрібно пройти Херсон, потім форсувати Дніпро і Миколаїв, як вони намагалися минулого разу. Миколаїв вони не взяли, а в Херсоні їх вже немає", — зазначив Олексій Резніков.

Проте зараз продовжує зберігатись небезпека наступу росіян на південних територіях. Це стосується Запоріжжя та Донецького напрямку, тому що там ворог може поповнювати резерви.

"Ми не виключаємо повномасштабного наступу росіян з урахуванням їх любові до символізму. Скоро 24 лютого, річниця війни", — додав міністр.

Нагадаємо, все частіше почала з'являтися інформація про те, що росія готує новий наступ навесні і, ймовірніше за все, він буде на півдні. Проте військові зазначають, що висадка ворожого десанту Одесі не загрожує.

Раніше видання Bloomberg оприлюднило дані, що кремль не змінив своїх цілей щодо України і готується до нового наступу. Путіна не цікавлять втрати, адже він хоче повернути собі ініціативу у війні.