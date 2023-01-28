Висадка російського десанту на Одещину стане для них смертельною

Наразі на півдні ворог може влаштовувати лише ракетний терор

Все частіше почала з'являтися інформація про те, що росія готує новий наступ навесні і, ймовірніше за все, він буде на півдні. Проте військові зазначають, що висадка ворожого десанту Одесі не загрожує.

Про це в етері національного телемарафону повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми об’єктивно дуже суттєво впливаємо на плани рф. Зокрема, Чорноморське узбережжя дуже ретельно підготовлено до протидії десантній операції. Та взагалі розгляд наближення десантних кораблів наразі неможливий, оскільки протягом тривалого часу, усвідомлюючи потужність нашої зброї, якою може бути уражено корабельне угруповання, воно не наближається ближче ніж на 150-200 км", — наголосила Гуменюк.

Зазначимо, що у росії досі є думки спробувати висадити десантні групи на південних напрямках, втім ЗСУ підготувалося до цих спроб.

Ситуація на фронті

Вранці 28 січня армія-агресорка завдала ракетного удару по місту Костянтинівка на Донеччині. Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще шестеро отримали поранення.

За минулу добу російські окупанти вбили чотирьох мешканців Донецької області. Ще семеро отримали поранення.

Минулої доби ворог продовжив масовано обстрілювати прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківщини. Зокрема, під обстрілами опинилися Куп'янськ, Дворічна, Стариця, Берестове та інші населені пункти.

Також повідомлялося, що російські окупаційні війська з Маріуполя пересуваються на захід, в район Бердянська. Також окупанти почали будувати оборонні укріплення в районі села Розівка Запорізької області.

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg оприлюднило дані, що кремль не змінив своїх цілей щодо України і готується до нового наступу. Путіна не цікавлять втрати, адже він хоче повернути собі ініціативу у війні.