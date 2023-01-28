Высадка российского десанта в Одесскую область станет для них смертельной

На юге враг может устраивать только ракетный террор

Все чаще начала появляться информация о том, что россия готовит новое наступление весной и, вероятнее всего, оно будет на юге. Однако военные отмечают, что высадка вражеского десанта Одессе не грозит.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Мы объективно очень существенно влияем на планы россии. В частности, Черноморское побережье очень тщательно подготовлено к противодействию десантной операции. Но вообще рассмотрение приближения десантных кораблей пока невозможно, поскольку в течение длительного времени, осознавая мощность нашего оружия, которым может быть поражена корабельная группировка, она не приближается ближе, чем на 150-200 км", — подчеркнула Гуменюк.

Отметим, что у рф все еще есть мысли попытаться высадить десантные группы на южных направлениях, впрочем, ВСУ подготовились к этим попыткам.

Ситуация на фронте

Утром 28 января армия-агрессор нанесла ракетный удар по городу Константиновка Донецкой области. В результате атаки погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

За минувшие сутки российские оккупанты убили четырех жителей Донецкой области. Еще семь получили ранения.

За прошедшие сутки враг продолжил массированно обстреливать приграничные населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковщины. В частности, под обстрелами оказались Купянск, Двуречная, Старица, Берестово и другие населенные пункты.

Также сообщалось, что российские оккупационные войска из Мариуполя передвигаются на запад, в район Бердянска. Также оккупанты начали строить оборонительные укрепления в районе села Розовка Запорожской области.

Напомним, ранее издание Bloomberg обнародовало данные, что кремль не изменил своих целей в отношении Украины и готовится к новому наступлению. Путина не интересуют потери, ведь он хочет вернуть инициативу в войне.