Братчук прокомментировал "уничтожение" моста в Затоке на Одесчине

Оккупанты распространяют фейк об атаке моста

Днями в сети начала распространяться информация об "уничтожении" моста в Заливе с помощью морского дрона. Впрочем, эта информация появилась на российских ресурсах и не соответствует действительности.

Об этом в эфире единого марафона отметил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"По ситуации в Затоке, то мы говорим об информационных вбросах по Одессе и Одесчине. Во-первых, риск высадки морского десанта всегда есть до окончания войны, но морского десанта сегодня не будет. Черное море станет для них мертвым. Условий для высадки десанта врага нет. Что касается тех дронов, то надо смотреть откуда и информация по мосту в Затоке — ее выложила российская Telegram-помойка. К сожалению, некоторые наши каналы и СМИ подхватили", — отметил Братчук.

Использование надводных дронов

Тем временем Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли поделился своей обеспокоенностью в связи с использованием надводных дронов. По его мнению, это создает угрозу гражданскому судоходству.

Что известно о надводных дронах

Надводные беспилотники обладают довольно разнообразными конструкциями и характеристиками. Они могут выглядеть как небольшая лодка или каяк или баржа или парусник.

В ударной дроне в передней части судна может содержаться взрывчатка, превращающая его в атакующее оружие. Они обычно имеют систему видеонаблюдения, локаторы и связь с центром управления. Они могут заниматься разведкой, доставкой грузов, а также работать как дроны-камикадзе.

Вес устройства составляет около 100 кг, дополнительно оно может нести 50–60 кг взрывчатки. Этого заряда достаточно, чтобы повредить большой военный корабль, гражданские суда и портовые здания.

Между тем у россиян все еще есть планы на Одессу. Возможно ли наступление с моря или суши, читайте в материале.