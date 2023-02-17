Число кораблей в Черном море растет: какую угрозу они несут

Не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги

Количество вражеских кораблей в Черном море увеличилось с 7 до 11. Вместе с тем и количество "Калибров" выросло до 24 единиц.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп — 24 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль, ракетоносителей нет;

в Средиземном море — 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп — 72 ракеты;

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Напомним, ночь на 16 февраля прошла под сигналы воздушной тревоги и под звуки сбивания ракет. В ходе обстрела территории Украины российские оккупационные войска запустили из акватории Черного моря восемь ракет "Калибр". Украинская ПВО успешно противодействовала этому ракетному удару. Шесть из них ликвидированы на территории Николаевской области, две — Херсонской.

Чем ближе к 24 февраля, году полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, тем больше призывов не игнорировать сигналы воздушной тревоги. На годовщину войны кремлю нужно будет отчитаться россиянам о ходе так называемой "спецоперации", поэтому нужно быть готовым ко всему.

Фото armyinform