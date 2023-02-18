Ніч в Одесі була без тривог, але небезпека зберігається.

В Одесі та низці областей застосували аварійні відключення

З самого ранку Україною лунав сигнал повітряної тривоги. Аби запобігти можливим пошкодженням у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовуються екстрені відключення світла.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Одеські електромережі.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", — йдеться у повідомленні компанії.

Водночас речник одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що вся ніч та під час масштабної тривоги Одеса та область була у білій зоні. Хоча ситуація залишається складною, на порозі річниці 24 лютого.

"Щоб прикритись від ганебного року війни в Україні він може піти на все. Тому завжди потрібно виконувати правила поведінки під час повітряних тривог. Сьогодні, завтра, післязавтра і до нашої перемоги та миру. Бо це творіння у кремлі воно кончене. І він не знає, як подати цю війну, цей рік, цю ганьбу своїм рабам. І щось буде придумувати", — зазначив Сергій Братчук.

Нагадаємо, що напередодні речник очільника Одеської обласної військової адміністрації наголосив про особливу увагу до сигналів повітряної небезпеки.

Що думають в ОП

В ОП розповіли, чого чекати від росії 24 лютого. Окупанти намагаються накопичити ракети, які використають для масованої атаки. Як зазначив радник керівника ОП Михайло Подоляк росія хоче продемонструвати у річницю вторгнення в Україну, що в них досі є "порох у порохівниці".

Тим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна готова до різних сценаріїв. Й слід слухати Повітряні сили, адже саме ці люди, вміють збивати російські та інші повітряні цілі.

Тим часом за 16 лютого російські окупаційні війська завдали 41 ракетний та 24 авіаційні удари по території України. Внаслідок чого є поранені та загиблі серед цивільних.

Зазначимо загальні російські втрати у повномасштабній війні в Україні, імовірно, сягають 200 тисяч загиблих і поранених. Однією з причин великих втрат є погане медичне забезпечення окупаційних військ.