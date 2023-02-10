Відбій тривоги: стало відомо, скільки ракет вдалось збити над Одещиною
Сьогодні противник здійснив масований ракетний удар по території України. Пуски здійснювались з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет.
Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Максим Марченко.
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"Як завжди підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном тринадцять ракет! Дякую героям-захисникам неба Одещини, ви найкращі!", — зазначив Марченко.
Деталі масованої атаки України
Вранці 10 лютого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через небезпеку масованих ракетних обстрілів. Вибухи пролунали у кількох регіонах країни.
В Укренерго повідомили про влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.
Очільники військових адміністрацій та Telegram-канали почали повідомляти про вибухи у різних регіонах України, зокрема, у Кривому Розі, на Кіровоградщині та Полтавщині. Також повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.
У Харківській області співробітники Державної прикордонної служби України помітили два безпілотники російської федерації. Після передачі інформації до ЗСУ ворожі дрони були збиті.
Дві російські крилаті ракети "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря, увійшли в повітряний простір Молдови та Румунії. Після цього вони повернулися до України.
Додамо, що під час ранкового масованого обстрілу території України російські ракети влучили у об’єкт критичної інфраструктури у Харкові. Про руйнування на ураженому об’єкті інформації поки що немає, але відомо, що російська ракета таки спричинила певні проблеми.