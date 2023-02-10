Стало відомо, скільки ракет вдалось збити над Одещиною

Тривога тривала три з половиною години

Сьогодні противник здійснив масований ракетний удар по території України. Пуски здійснювались з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет.

Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Максим Марченко.

"Як завжди підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном тринадцять ракет! Дякую героям-захисникам неба Одещини, ви найкращі!", — зазначив Марченко.

Деталі масованої атаки України

Вранці 10 лютого в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через небезпеку масованих ракетних обстрілів. Вибухи пролунали у кількох регіонах країни.

В Укренерго повідомили про влучання на декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

Очільники військових адміністрацій та Telegram-канали почали повідомляти про вибухи у різних регіонах України, зокрема, у Кривому Розі, на Кіровоградщині та Полтавщині. Також повідомлялося про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі.

У Харківській області співробітники Державної прикордонної служби України помітили два безпілотники російської федерації. Після передачі інформації до ЗСУ ворожі дрони були збиті.

Дві російські крилаті ракети "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря, увійшли в повітряний простір Молдови та Румунії. Після цього вони повернулися до України.

Додамо, що під час ранкового масованого обстрілу території України російські ракети влучили у об’єкт критичної інфраструктури у Харкові. Про руйнування на ураженому об’єкті інформації поки що немає, але відомо, що російська ракета таки спричинила певні проблеми.