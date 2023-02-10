Стало известно, сколько ракет удалось сбить над Одесской областью.

Отбой тревоги: стало известно, сколько ракет удалось сбить над Одесчиной
Сегодня противник нанес массированный ракетный удар по территории Украины. Пуски производились с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет.
Об этом сообщает начальник Одесской ОВА Максим Марченко.
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"Как всегда подразделения противовоздушной обороны Одесчины отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет! Спасибо героям-защитникам неба Одесчины, вы лучшие!", — отметил Марченко.
Детали массированной атаки Украины
Утром 10 февраля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за опасности массированных ракетных обстрелов. Взрывы раздались в нескольких регионах страны.
В Укрэнерго сообщили о попадании на несколько объектов высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.
Руководители военных администраций и Telegram-каналы начали сообщать о взрывах в разных регионах Украины, в частности, в Кривом Роге, Кировоградской и Полтавской областях. Также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.
В Харьковской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины заметили два беспилотника российской федерации. После передачи информации в ВСУ вражеские дроны были сбиты.
Две российские крылатые ракеты "Калибр", запущенные из акватории Черного моря, вошли в воздушное пространство Молдовы и Румынии. После этого они вернулись в Украину.
Добавим, что во время массового обстрела территории Украины российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Харькове. О разрушении на пораженном объекте информации пока нет, но известно, что российская ракета таки вызвала определенные проблемы.