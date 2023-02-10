Стало известно, сколько ракет удалось сбить над Одесской областью.

Тревога длилась три с половиной часа

Сегодня противник нанес массированный ракетный удар по территории Украины. Пуски производились с самолетов стратегической авиации и морских носителей крылатых ракет.

Об этом сообщает начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

"Как всегда подразделения противовоздушной обороны Одесчины отработали на отлично и сбили над регионом тринадцать ракет! Спасибо героям-защитникам неба Одесчины, вы лучшие!", — отметил Марченко.

Детали массированной атаки Украины

Утром 10 февраля в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за опасности массированных ракетных обстрелов. Взрывы раздались в нескольких регионах страны.

В Укрэнерго сообщили о попадании на несколько объектов высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

Руководители военных администраций и Telegram-каналы начали сообщать о взрывах в разных регионах Украины, в частности, в Кривом Роге, Кировоградской и Полтавской областях. Также сообщалось о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе.

В Харьковской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины заметили два беспилотника российской федерации. После передачи информации в ВСУ вражеские дроны были сбиты.

Две российские крылатые ракеты "Калибр", запущенные из акватории Черного моря, вошли в воздушное пространство Молдовы и Румынии. После этого они вернулись в Украину.

Добавим, что во время массового обстрела территории Украины российские ракеты попали в объект критической инфраструктуры в Харькове. О разрушении на пораженном объекте информации пока нет, но известно, что российская ракета таки вызвала определенные проблемы.