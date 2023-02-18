Ночь в Одессе была без тревог, но опасность сохраняется.

В Одессе и ряде областей применили аварийные отключения

С самого утра по Украине раздавался сигнал воздушной тревоги. Чтобы предотвратить возможные повреждения в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Одесские электросети.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", — говорится в сообщении компании.

В то же время, спикер одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что вся ночь и во время масштабной тревоги Одесса и область была в белой зоне. Хотя ситуация остается сложной, на пороге 24 февраля.

"Чтобы прикрыться от позорного года войны в Украине, он может пойти на все. Поэтому всегда нужно выполнять правила поведения во время воздушных тревог. Сегодня, завтра, послезавтра и до нашей победы и мира. Потому что это творение в кремле оно кончено. И он не знает, как подать эту войну, этот год, этот позор своим рабам. И что-то будет придумывать", — отметил Сергей Братчук.

Напомним, что накануне спикер главы Одесской областной военной администрации подчеркнул особое внимание к сигналам воздушной опасности.

Что думают в ОП

В ОП рассказали, чего ждать от России 24 февраля. Кафиры пытаются накопить ракеты, которые используют для массированной атаки. Как отметил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, россия хочет продемонстрировать в годовщину вторжения в Украину, что у них до сих пор есть "порох в пороховнице".

Между тем руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина готова к разным сценариям. И следует слушать Воздушные силы, ведь именно эти люди умеют сбивать российские и другие воздушные цели.

Между тем за 16 февраля российские оккупационные войска нанесли 41 ракетный и 24 авиационных удара по территории Украины. В результате ранены и погибли среди гражданских.

Отметим общие российские потери в полномасштабной войне в Украине, предположительно, достигают 200 тысяч погибших и раненых. Одной из причин больших потерь является плохое медицинское обеспечение оккупационных войск.